Chcą stworzyć skórę z Tyranozaura. Ambitny projekt, ale...

Ambitny projekt powstał we współpracy The Organoid Company, holenderskiego startupu zajmującego się inżynierią genomiczną; brytyjskiej firmy Lab-Grown Leather, specjalizującej się w biomateriałach oraz VML, czyli amerykańskiej agencji marketingowej. Ta ostatnia zasłynęła za sprawą "mamucich klopsików".

Grupa startupów w komunikacie prasowym wspomina, że skóra zostanie "skonstruowana przy użyciu DNA T-Rexa". Problem w tym, że do tej pory naukowcom nie udało się jeszcze nigdy wyekstrahować DNA z żadnej skamieniałości dinozaura . Rzeczywistość to nie Jurassic Park.

Twórcy "skóry T-Rexa" chcą odwoływać się do kolagenu, czyli białka występującego w ciałach kręgowców. Jednak i to wygląda bardziej na marketing, niż rzeczywiste możliwości uzyskania materiału na podstawie skamielin. Znalezienie go po milionach lat w takim stanie, aby udało się doprowadzić do sekwencji, wydaje się niemożliwe.