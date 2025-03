To największy w pełni zachowany pazur dinozaura! Ukrywała go Gobi

Duonychus tsogtbaatari osiągał ok. 3 m długości i ważył około 260 kg, a szczątki znalezione w formacji geologicznej Bayanshiree datują go na późną kredę, około 90-95 mln lat temu. Pierwszy człon jego nazwa pochodzi z greki i oznacza "dwa pazury", a epitet gatunkowy tsogtbaatari został tu nadany na cześć mongolskiego paleontologa Khishigjava Tsogtbaatara w uznaniu jego wkładu w badania nad dinozaurami Azji. Odkrycie obejmuje częściowy połączony szkielet, w tym fragmenty kręgosłupa, miednicy, kończyn przednich i tylnych.

Najbardziej fascynującym elementem znaleziska jest jednak niemal w pełni zachowany pazur z osłoną keratynową, co jest niezwykle rzadkie w zapisie kopalnym. Wszystko wskazuje na to, że Duonychus tsogtbaatari miał przednie łapy z dwoma palcami zakończonymi dużymi zakrzywionymi pazurami, które przypominają nieco współczesne leniwce. Pazury te, mierzące około 30 cm, służyły prawdopodobnie do przyciągania gałęzi i zrywania liści, co sugeruje, że dinozaur ten był roślinożercą.