Polska jest pełna archeologicznych skarbów. Nowe odkrycie

Historia naszego kraju wciąż pisze się na nowo dzięki pracy archeologów, badaczy i pasjonatów, którzy nieustannie dostarczają nowych informacji o przeszłości różnych regionów. Każdego roku kolejne znaleziska rzucają światło na wydarzenia, jakie rozgrywały się na tych ziemiach. Na przykład niedawno na Mazowszu w ogrodzie odnaleziono skarb 4000 lat, a z kolei w woj. pomorskim archeolodzy natrafili na zabytek sprzed 2600 lat, który stanowi bezcenne świadectwo dawnych epok.

Każde takie odkrycie to kolejny rozdział w historii Polski, przypomnienie, że pod naszymi stopami kryją się ślady minionych wieków. Dzięki pracy badaczy i pasjonatów możemy lepiej zrozumieć nasze dziedzictwo i odkrywać na nowo historie, które wydawały się dawno zapomniane. Teraz kolejne ciekawe odkrycie zostało potwierdzone w Wielkopolsce w powiecie śremskim. Pojawiają się głosy, że to archeologiczny skarb regionu.

Osada rycerska przy jednym z najstarszych miast w Polsce

W pobliżu Śremu, jednego z najstarszych miast w Polsce, odsłonięto pozostałości dawnej osady rycerskiej. Badania archeologiczne prowadzone w ramach projektu "Inwentaryzacja średniowiecznych obiektów obronnych na terenie powiatu śremskiego" przez Muzeum Śremskie i Fundację Relicta udowodniły tym samym to, co badacze podejrzewali od paru lat. Muzeum Śremskie opublikowało teraz oficjalną informację, że istnienie średniowiecznego grodu we wsi Psarskie zostało potwierdzone.

- Przeprowadzone odwierty wykazały warstwy kulturowe (efekt działalności człowieka) na głębokości nawet do ok. 2 m. Znaleziono przy okazji kilka fragmentów naczyń późnośredniowiecznych. Tym samym archeolodzy nie mają wątpliwości, że w Psarskiem znajdują się pozostałości siedziby rycerskiej ze schyłku średniowiecza - wskazuje Muzeum Śremskie.

Średniowieczna siedziba odkryta na terenie wsi Psarskie

Od dłuższego czasu weryfikowano podejrzenia i badano teren dzięki mapom satelitarnym i skanom lidarem. Typowano miejsca, które mogą skrywać pozostałości dawnych fortyfikacji. Udało się wówczas namierzyć nietypowe formacje, a wśród nich duży kopiec, którego podstawa ma ok. 52 m szerokości i 64 m długości. Wyglądało na to, że jest to dawne założenie. Badania przebiegały w kilku etapach, a najnowsze dowody ostatecznie potwierdziły istnienie średniowiecznej osady rycerskiej.

- To odkrycie dowodzi, że w okolicach Śremu nie było tylko jednego grodu, ale może nawet kilka-kilkanaście, a to za sprawą dawnych siedzib rycerskich. W późnym średniowieczu rycerstwo stawiało swoje siedziby na specjalnie usypanych kopcach, wykorzystując przy tym uwarunkowania terenowe - wyjaśnia Muzeum Śremskie na swojej stronie.

Odkrycie w Psarskiem w Wielkopolsce. Kto był właścicielem tego założenia?

Teraz pozostaje do rozwikłania jeszcze jedna zagadka - do kogo należał ten gród? Pierwsze wzmianki o tych terenach pochodzą z 1279 r., znaleziono je w dokumentach księcia Przemysła II. Rejon był opisany jako własność rycerska komesa Borka z Sierakowa. W późniejszych wiekach wieś pozostawała w rękach różnych rodów, wśród nich byli Psarscy. Co ciekawe, w 1781 majątek kupił polski pisarz i polityk, Józef Wybicki.

Tydzien.net.pl wspomina słowa dra Radosława Franczaka z Muzeum Śremskiego, który wskazuje na parę hipotez co do tego, kogo wskazać na właściciela odnalezionej siedziby. Założenie rycerskie mogło należeć właśnie do wspomnianych Psarskich, albo nawet do wcześniejszych posiadaczy tych terenów. Aby dowiedzieć się szczegółów, konieczne są jednak dalsze badania. Zwieńczeniem projektu ma być publikacja wyników badań, która jest planowana na 2026 r.

