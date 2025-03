Niedawno w lasach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, detektoryści ze Stowarzyszenia Inventum odkryli miecz sprzed niemal 2000 lat , co może świadczyć o obecności Wandalów na tych terenach. Teraz natomiast do nowego znaleziska doszło na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego. Na Wzgórzach Dylewskich na poszukiwaczy czekał ciekawy obiekt - a nawet kilka.

Szczątki maszyny trzeba zbadać, by dokładnie ustalić, co znaleźli poszukiwacze. Co ciekawe, zarówno na Ła-5 jak i Ła-7 latał radziecki as myśliwski II wojny światowej Iwan Kożedub. Zapisał się na kartach historii 62 zwycięstwami powietrznymi. Podaje się, że większość z nich odniósł właśnie na Ławoczkinach. Detektoryści znaleźli teraz fragmenty silnika i sterowania, jak również elementy poszycia, które prawdopodobnie pochodzą właśnie z jednej z tego typu maszyn.