Zoo informuje na swojej stronie internetowej, że zwierzęta zostaną "delikatnie uśmiercone" przez przeszkolony personel, a następnie podane jako jedzenie drapieżnikom mięsożernym, takim jak lwu azjatyckiemu, rysiowi europejskiemu czy tygrysowi sumatrzańskiemu. Właściciele twierdzą, że podawana w ten sposób żywność "przypomina to, co rysie naturalnie upolowałyby na wolności".

W internecie wybuchła debata na temat nietypowej prośby, wiele osób wyraziło sprzeciw wobec tej praktyki. Jeden internauta napisał, że "To godne zakończenie dla zwierzaka, który miał dobre życie". Inna użytkowniczka zapytała, co oznacza "łagodna eutanazja"? Zoo odpowiedziało, że nie stosują zastrzyków, lecz przeszkolony personel dba o jak najszybszą eutanazję dla zwierząt, tzn. natychmiast i bez bólu. Kolejny komentarz: "Jakie to obrzydliwe. Zabicie zdrowego zwierzaka. W ten sposób zachęca się ludzi, aby przestali zastanawiać się dwa razy przed zakupem zwierzaka, ponieważ i tak mogą się go pozbyć dzięki zoo w Aalborg!".