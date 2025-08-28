Ukraińska firma Gulfstream pomyślne zakończyła testy swoich wielozadaniowych motorówek z polietylenu o wysokiej gęstości, które wkrótce trafią do służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Modele GS5200TSB i GS6400TSB są określane przez producenta mianem "niezatapialnych", a efekt ten osiągnięto dzięki wypełnieniu kadłuba wodoodpornymi kulkami z pianki, co zapewnia wyporność nawet w ekstremalnych warunkach.

Łodzie wyróżniają się także wyjątkową wytrzymałością - kadłuby z polietylenu o wysokiej gęstości są wzmocnione i odporne na kolizje z pomostami, ostrymi skałami czy innymi przeszkodami. Producent podkreśla także ich odporność bojową, "przezroczystość" radiową i łatwość naprawy, a także praktycznie nieograniczoną żywotność (kadłub jest odporny na działanie tlenu, wody, soli, olejów i paliw, co dodatkowo zwiększa trwałość konstrukcji), a jedynym wymogiem jest właściwe przechowywanie.

Sprzęt dla desantu i operacji specjalnych

W warunkach wojny w Ukrainie, gdzie linia frontu przebiega wzdłuż Dniepru i Morza Czarnego, zapotrzebowanie na szybkie i trwałe łodzie jest ogromne. Gulfstream deklaruje, że jego jednostki mogą być wykorzystywane zarówno do transportu żołnierzy, desantu, jak i ewakuacji medycznej w szerokim zakresie temperatur i w trudnych warunkach bojowych.

Takie parametry czynią z nich cenne wsparcie nie tylko dla piechoty morskiej, ale także dla jednostek specjalnych prowadzących działania w newralgicznych rejonach - od Chersonia po operacje na Morzu Czarnym. Do tej pory wojsko ukraińskie korzystało głównie z łodzi dostarczanych przez partnerów zagranicznych lub zakupów dokonywanych przez organizacje charytatywne na rynku cywilnym.

Nowe motorówki mogą to zmienić, zapewniając lokalną produkcję dostosowaną do potrzeb armii. A że Gulfstream produkuje również szeroką gamę motorówek dla rynku cywilnego (pod marką Proper Boats), z pewnością dysponuje odpowiednimi mocami produkcyjnymi, by sprostać zapotrzebowaniu Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zachodnie wsparcie na wagę złota

Jednym z najgłośniejszych przykładów zachodniego wsparcia w tym zakresie był model Sentinel 830R, produkowany przez australijską firmę Sentinel Boats w ramach jednego z pakietów pomocy. To motorówki pontonowe ze sztywnym dnem, łączące zalety pontonu i łodzi, które cechują się bardzo uniwersalnym zastosowaniem - wykorzystywane są w celach wojskowych, ratunkowych, poszukiwawczych czy po prostu sportowo-rekreacyjnych.

Konstrukcje tego typu najczęściej mają sztywne dno, cechują się wyjątkową zwrotnością i stabilnością, możliwością przewożenia licznej załogi, łatwym transportem (np. na lekkich przyczepach) oraz wodowaniem. Nie da się ukryć, że to właściwości niezwykle cenne podczas operacji specjalnych, np. rajdów czy nocnych desantów ukraińskich komandosów, pozwalające na sprawne i ciche rozmieszczenie żołnierzy.

Wcześniej dowiedzieliśmy się też, że ukraińscy żołnierze mają do dyspozycji kajaki bojowe Połoz-M16, które mogą przewozić do trzech żołnierzy i 250 kg ładunku. Za sprawą polietylenowej konstrukcji jest trwała, ale jednocześnie lekka i zwrotna, a zastosowanie napędu elektrycznego pozwala na ciche poruszanie się (jest też oczywiście możliwość klasycznego wiosłowania).

Kajak można rozmieścić z helikopterów czy pojazdów lądowych, a następnie kontrolować zdalnie na wodzie, co znacznie zwiększa możliwości zastosowania tego rozwiązania. Co więcej, mamy do czynienia z kajakiem bojowym wyposażonym w produkowany w Ukrainie granatnik maszynowy UAG-40, który charakteryzuje się stosunkowo niewielką masą 17 kg i promowany jest jako broń pokładowa.

