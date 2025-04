Według brytyjsko-irlandzkiego zespołu archeologów, właśnie mogliśmy zdobyć pierwszą poszlakę na to, że w starożytnym Rzymie naprawdę na arenach i amfiteatrach dochodziło do śmiercionośnych pojedynków ludzi i zwierząt . Tym dowodem ma być szkielet człowieka, który niespełna 20 lat temu został odkryty w brytyjskim mieście York.

Same szczątki mają ok. 1800 lat, więc pochodzą z czasów, gdy na terenie miasta istniała jedna z najprężniejszych kolonii Rzymian na wyspach brytyjskich, zwana Eboracum. Odnaleziono je na starożytnym cmentarzu, który został zidentyfikowany jako miejsce pochówku gladiatorów, walczących prawdopodobnie w miejscowym amfiteatrze.

Ślady ugryzień nie wskazywały na to, że atak zwierzęcia był ostatecznym powodem śmierci. Bardziej świadczyły o tym, że lew mógł maltretować osobę lub ciągnąć już martwe ciało. Na dodatek szkielet był pozbawiony głowy, co świadczy o tym, że śmierć mogła nastąpić także w wyniku dekapitacji.

Biorąc pod uwagę, że nieszczęśnik został pochowany na cmentarzu zidentyfikowanym wcześniej jako miejsce spoczynku gladiatorów, autorzy analizy doszli do niebywałej konkluzji. Według nich jest to pierwszy tak silny fizyczny dowód na to, że antyczni gladiatorzy faktycznie walczyli z dzikimi zwierzętami i to nie tylko w Italii, ale także na dalekiej prowincji rzymskiego imperium. Jak wcześniej była to bardzo popularna i szeroko przyjęta hipoteza, tak właśnie odkrycie z York może otworzyć nowy rozdział badań nad nią.