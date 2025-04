Francuski zespół archeologów dokonał spektakularnego odkrycia, które może na dobre zmienić dotychczasowe rozumienie historii północno-zachodniego Egiptu. W rejonie Kom el-Nugus, ok. 40 km na zachód od Aleksandrii, znalazł ruiny starożytnego miasta, które liczy około 3400 lat. Znalezisko datowane jest na okres XVIII dynastii, czas wielkiego rozkwitu Egiptu, który był świadkiem potęgi faraonów oraz głębokich religijnych rewolucji.

Choć wykopaliska w tym rejonie trwają już od 2013 roku, przez długi czas sądzono, że obszar Kom el-Nugus był zamieszkany dopiero w epoce hellenistycznej , po przybyciu Greków w 332 r. p.n.e. Nowe odkrycia archeologiczne wskazują jednak, że teren ten był zasiedlony już w czasach Nowego Państwa, szczególnie w okresie XVIII dynastii (ok. 1550-1292 p.n.e.), czyli w czasach panowania Echnatona i jego następcy, Tutanchamona.

Odnalezienie struktur z czasów Nowego Państwa było ogromnym zaskoczeniem. To odkrycie całkowicie zmienia obraz zachodnich granic Egiptu w tym okresie

Wśród najcenniejszych znalezisk znajdują się fragmenty amfor, na których widnieje pieczęć Merytaton, córki Echnatona i Nefertiti, a zarazem siostry lub przyrodniej siostry Tutanchamona. To odkrycie sugeruje istnienie królewskiej winiarni na tym terenie, której produkty mogły być sygnowane imieniem księżniczki. Amfory z pieczęcią to jeden z najwcześniejszych znanych przykładów "osobistej marki" w historii, co otwiera nowe spojrzenie na rozwój ekonomii i handlu w starożytnym Egipcie.