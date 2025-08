Gdzie zamieszka Karol Nawrocki? Wszystkie rezydencje prezydenta RP

Przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie stoi gmach, który od XVII wieku był świadkiem historii - od sejmowych debat w epoce Konstytucji 3 Maja, przez rządowe narady w II RP, po obrady Okrągłego Stołu. Pałac Prezydencki, pierwotnie wzniesiony przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego, przechodził liczne przebudowy, aż w XIX wieku zyskał klasycystyczny kształt. W XX wieku uniknął zniszczeń wojennych, stając się siedzibą premiera, a od 1994 roku oficjalną rezydencją prezydenta RP. To tutaj podpisano Konstytucję z 1997 roku i akty wstąpienia Polski do NATO i UE . Wnętrza, takie jak Sala Kolumnowa czy Sień Wielka, pełne są symboliki państwowej i pamiątek, a kaplica skrywa krzyż wycięty z pozostałości World Trade Center

Na Mierzei Helskiej, w otoczeniu sosnowych lasów, znajduje się współczesna rezydencja prezydenta RP. Jej tradycje sięgają lat 30., gdy w willi "Muszelka" wypoczywał Ignacy Mościcki . W latach 90. Kancelaria Prezydenta odnowiła kompleks dawnego ośrodka rządowego "Mewa", tworząc nowoczesne centrum reprezentacyjno-konferencyjne. Miejsce to gościło m.in. Vaclava Havla, króla Juana Carlosa czy George'a W. Busha. Do Juraty można dotrzeć drogą, morzem lub śmigłowcem. Słynne lądowisko znajduje się tuż nad Zatoką Pucką.

Położony u źródeł Wisły, w miejscu spalonego zamku myśliwskiego Habsburgów, został w latach 1929-1930 wzniesiony jako dar mieszkańców Śląska dla prezydenta Mościckiego. Zaprojektowany przez Adolfa Szyszko-Bohusza, był perłą modernizmu i miejscem spotkań dyplomatycznych. Po wojnie przejęty przez władze PRL, w latach 80. trafił do górników, a w 2005 roku, po remoncie, powrócił do Kancelarii Prezydenta. Dziś jest nie tylko rezydencją, ale i atrakcją turystyczną, udostępnianą do zwiedzania, z kaplicą i bazą hotelową w Zamku Dolnym.