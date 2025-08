Naukowcy z Wydziału Inżynierii i Nauk Stosowanych Uniwersytetu Columbia Engineering oraz uczelni współpracujących wykorzystali sztuczną inteligencję w badaniach nad nietypowymi materiałami, by następnie przeprowadzić analizy na próbce z meteorytu Steinbach z 1724 roku - to meteoryt opisywany jako "jedyny w swoim rodzaju", należący do "bardzo rzadkiej grupy meteorytów żelaznych IVA-an", który skrywał fascynującą tajemnicę.