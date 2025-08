Misja sondy Lunar Trailblazer należącej do NASA zakończyła się 31 lipca po intensywnych wysiłkach operatorów. Nie byli jednak w stanie nawiązać dwukierunkowej komunikacji po utracie kontaktu ze statkiem kosmicznym dzień po jego starcie 26 lutego.

Misja miała na celu stworzenie map na powierzchni Księżyca o wysokiej rozdzielczości, a także określenie jej postaci, ilości i zmian w czasie. Dzięki temu przyszłe misje eksploracyjne na Księżycu w wykonaniu robotów lub ludzi mogłoby otrzymać wsparcie. Jednocześnie mapy przyczyniłyby się do lepszego zrozumienia obiegu wody na ciałach niebieskich w całym Układzie Słonecznym.

Sonda Lunar Trailblazer była częścią misji IM-2 firmy Intuitive Machines, która wystartowała rakietą SpaceX Falcon 9 z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego 26 lutego. Pomyślnie oddzieliła się od rakiety, około 48 minut po starcie, lecz kolejnego dnia łączność dwukierunkowa została utracona, a zespół nie był w stanie jej odzyskać. Bez tego nie można było w pełni zdiagnozować statku kosmicznego ani utrzymać go na obranej ścieżce lotu.

Ograniczone dane, które zostały odebrane przez operatorów, zanim sonda się wyłączyła, wskazywały na problem z ułożeniem paneli słonecznych, źle ustawionych względem Słońca, co spowodowało rozładowanie baterii .

- Chociaż nie był to wynik, na jaki liczyliśmy, doświadczenia z misji Lunar Trailblazer pomagają nam uczyć się i ograniczać ryzyko dla przyszłych, tanich, małych satelitów, które będą prowadzić innowacyjne badania naukowe, przygotowując się do długotrwałej obecności człowieka na Księżycu - dodał Fox. - Dziękujemy zespołowi Lunar Trailblazer za zaangażowanie w pracę nad misją i wyciąganie z niej wniosków aż do jej zakończenia.