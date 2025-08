Tysiące lat temu homo sapiens nie był jedynym gatunkiem z drzewa rodowego człowieka. Obok nas żyli m.in. Neandertalczycy czy Denisowianie. Mimo że mogli wyróżniać się np. większą siłą, to jednak my ostatecznie zapanowaliśmy nad planetą.

Odpowiadała za to m.in. lepsza zdolność adaptacji. Jednak teraz grupa naukowców z ośrodków badawczych w Japonii i Niemczech odkryła poszlakę innej "broni", jaką ewolucja mogła dać Homo sapiens w rywalizacji ze swoimi najbliższymi kuzynami . Chodzi o jeden ślad chemiczny, który znajduje się w naszym mózgu.

Ten ślad odnosi się do enzymu - liazy adenylobursztynianowej (ADSL) - składającego się z łańcucha 484 aminokwasów. Bierze udział w syntezie puryn, podstawowego budulca DNA czy RNA. Posiadamy go do dziś, jednak w zmienionej formie, niż pierwsi przedstawiciele Homo sapiens.