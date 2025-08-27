Numer 999 nie działa. Ogromna awaria systemu ratunkowego

W Polsce działa system SWD PRM, który odpowiada za obsługę różnych zadań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń czy dyspozycją służb ratunkowych. Niestety dziś w nocy wystąpiła duża awaria tej platformy, co powoduje trudną sytuację podczas działań podejmowanych przez służby ratunkowe.

Problemy z numerem ratunkowym 999. Awaria systemu SWD PRM

System SWD PRM boryka się z awarią już od godzin nocnych 27 sierpnia, o czym poinformowali twórcy strony "Ratownictwo Medyczne będzie rozmowa proszę czekać". W udostępnionym poście opisano pewne problemy, które mogą w związku z usterką występować w kraju.

Czas oczekiwania na obsługę zgłoszenia może ulec znacznemu wydłużeniu. Niektórych połączeń z numeru alarmowego 112 nie udaje się przekazać do Dyspozytorni Medycznej

Problemy z prawidłowym działaniem systemu potwierdza również Onet, który rozmawiał z Pauliną Heigel, rzeczniczką Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

"Jest awaria systemu, który służy do dysponowania karetek na miejsce zdarzenia. Jest to utrudnienie przede wszystkim dla dyspozytorów. Działania cały czas trwają, jednak trudno teraz określić, w jakim czasie uda się usunąć awarię" - powiedziała Paulina Heigel, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w rozmowie z Onetem.

Przyczyny awarii systemu SWD PRM nieznane

Jednoznaczne przyczyny usterki systemu SWD PRM nie są na razie znane. Sprawa jest badana i są szukane źródła problemu, które następnie powinny zostać wyeliminowane.

Awaria ma poważne skutki, bo utrudnia rozdzielanie zadań zespołom ratownictwa medycznego. Powoduje to konieczność zlecenia dyspozycji z wykorzystaniem tradycyjnych telefonów, gdyż poszczególne jednostki nie są widoczne w systemie.

999. Co to za numer?

Numer 999 w Polsce to numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny.

Chociaż w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, funkcjonuje jednolity numer alarmowy 112, nadal działa także numer 999 i jest on dedykowany do wzywania karetki w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Wiele osób uważa, że dzwonienie bezpośrednio pod 999 w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia jest szybsze, ponieważ pozwala uniknąć konieczności przełączania połączenia przez operatora 112 do właściwej służby.

