Numer 999 nie działa. Ogromna awaria systemu ratunkowego
System SWD PRM, który wykorzystany jest m.in. do obsługi zgłoszeń przez numer alarmowy 999 czy zlecania dyspozycji wyjazdów służbom ratunkowym, ma awarię trwającą od godzin nocnych. Może to mieć bardzo duże konsekwencje związane z realizacją zadań podejmowanych przez służby ratownictwa medycznego.
W Polsce działa system SWD PRM, który odpowiada za obsługę różnych zadań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń czy dyspozycją służb ratunkowych. Niestety dziś w nocy wystąpiła duża awaria tej platformy, co powoduje trudną sytuację podczas działań podejmowanych przez służby ratunkowe.
Problemy z numerem ratunkowym 999. Awaria systemu SWD PRM
System SWD PRM boryka się z awarią już od godzin nocnych 27 sierpnia, o czym poinformowali twórcy strony "Ratownictwo Medyczne będzie rozmowa proszę czekać". W udostępnionym poście opisano pewne problemy, które mogą w związku z usterką występować w kraju.
Czas oczekiwania na obsługę zgłoszenia może ulec znacznemu wydłużeniu. Niektórych połączeń z numeru alarmowego 112 nie udaje się przekazać do Dyspozytorni Medycznej
Problemy z prawidłowym działaniem systemu potwierdza również Onet, który rozmawiał z Pauliną Heigel, rzeczniczką Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
"Jest awaria systemu, który służy do dysponowania karetek na miejsce zdarzenia. Jest to utrudnienie przede wszystkim dla dyspozytorów. Działania cały czas trwają, jednak trudno teraz określić, w jakim czasie uda się usunąć awarię" - powiedziała Paulina Heigel, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w rozmowie z Onetem.
Przyczyny awarii systemu SWD PRM nieznane
Jednoznaczne przyczyny usterki systemu SWD PRM nie są na razie znane. Sprawa jest badana i są szukane źródła problemu, które następnie powinny zostać wyeliminowane.
Awaria ma poważne skutki, bo utrudnia rozdzielanie zadań zespołom ratownictwa medycznego. Powoduje to konieczność zlecenia dyspozycji z wykorzystaniem tradycyjnych telefonów, gdyż poszczególne jednostki nie są widoczne w systemie.
999. Co to za numer?
Numer 999 w Polsce to numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny.
Chociaż w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, funkcjonuje jednolity numer alarmowy 112, nadal działa także numer 999 i jest on dedykowany do wzywania karetki w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
Wiele osób uważa, że dzwonienie bezpośrednio pod 999 w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia jest szybsze, ponieważ pozwala uniknąć konieczności przełączania połączenia przez operatora 112 do właściwej służby.