Warto zapisać numer 8080. Od 16 kwietnia będzie bardzo ważny

Walka z phishingiem nie jest prosta, ale w Polsce podejmowane są kolejne kroki, które mają to ułatwić. NASK przekazał, że od 16 kwietnia zostaną wprowadzone nowe zasady powiązane z uruchomionym kilka miesięcy temu numerem alarmowym 8080. Co się zmieni?

Czym jest numer alarmowy 8080?

Najpierw wyjaśnijmy, do czego służy numer alarmowy 8080. Można na niego przesyłać podejrzane wiadomości SMS, które otrzymujemy na telefony. Następnie są one sprawdzane przez zespół CERT Polska. W razie wykrycia nieprawidłowości specjaliści mogą podjąć działania. Na przykład związane z ostrzeżeniem innych użytkowników przed niebezpieczną zawartością.

Numer alarmowy 8080 został uruchomiony w Polsce kilka miesięcy temu. Potencjalnie niebezpieczne SMS-y może zgłaszać każdy, na co zresztą zespół CERT Polska liczy, bo działania te powodują podjęcie działań w dobrym celu.

Fałszywe SMS-y zostaną sprawdzone i powstaną wzorce

Zespół CERT Polska, na podstawie SMS-ów zgłaszanych na numer alarmowy 8080, jest w stanie stworzyć specjalne wzorce. Te następnie trafiają do operatorów sieci komórkowych i ci muszą je blokować. Pozwala to zatrzymać wysyłkę fałszywych wiadomości do innych użytkowników. Co się stanie, jeśli tego nie zrobią?

Operatorzy sieci komórkowych muszą dostosować się do tych zmian do 16 kwietnia, czyli najbliższego wtorku. Jeśli tego nie zrobią, to będą musieli zapłacić kary.

Przestępcy często sięgają po nisko wiszące owoce, czyli metody pozwalające dotrzeć z oszustwem do wielu osób. Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej ma sprawić, by te owoce były dużo trudniej osiągalne. Szymon Sidoruk z CERT Polska

Podejrzanych wiadomości będzie mniej

Takie działania sprawią, że liczba fałszywych wiadomości SMS powinna z czasem się zmniejszyć. Stosowne porozumienie w tej sprawie podpisali już wcześniej operatorzy wszystkich największych sieci komórkowych w Polsce.

Nowe przepisy powinny zwiększyć cyberbezpieczeństwo w Polsce, co wynika z analizy analityków CERT Polska, którzy w 2023 r. obsłużyli ponad 80 tysięcy incydentów. Okazuje się, że więcej niż połowę z nich stanowiły wiadomości phishingowe. Nowe rozwiązania systemowe powinny w znaczącym stopniu zredukować liczbę takich SMS-ów.

W ramach ustawy nowe obowiązki dla operatorów

Wspomniane wzorce to nie koniec nowych obowiązków dla operatorów. Wraz z ustawą wchodzą w życie jeszcze dwa narzędzia nadzorowane przez CERT Polska. Są to wykaz nadpisów, czyli informacji o nadawcy wyświetlane po otrzymaniu SMS-ów oraz lista numerów, które pozwalają wyłącznie na odbieranie połączeń, co uniemożliwi podszywanie się pod dane podmioty.

Pozostaje wierzyć, że nowe rozwiązania systemowe rzeczywiście zredukują zagrożenia phishingowe i podobne, które obecnie są prawdziwą plagą. Na efekty podjętych działań będziemy jednak musieli chwilę poczekać.