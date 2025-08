Przychody ze sprzedaży okularów Meta Ray-Ban wzrosły ponad trzykrotnie od zeszłego roku. Zuckerberg twierdzi, że to zasługa stylowego wyglądu i możliwości, które stale są poszerzane i udoskonalane. Dodanie wyświetlacza do okularów zapewni im większą wartość, niezależnie od tego, czy będzie to szersze, holograficzne pole widzenia, czy mniejszy wyświetlacz, dostępny w codziennych modelach AI, jak twierdzi prezes firmy. Mimo to dział Reality Labs firmy Meta, nadzorujący działania w obszarze AR i VR odnotował stratę operacyjną prawie 70 mld dolarów od 2020 roku, a w samym drugim kwartale tego roku - 4,53 mld dolarów.