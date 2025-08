Wystarczy wejść na stronę Tesli, żeby dowiedzieć się, że przed włączeniem Autopilota kierowca musi najpierw zgodzić się "trzymać ręce na kierownicy" i stale "panować nad pojazdem i brać za niego odpowiedzialność" , o czym samochody firmy wizualnie przypominają przy każdym kolejnym włączeniu usługi. I taka była właśnie argumentacja prawnika Tesli, Joela Smitha, który przekonywał, że to kierowca szukający upuszczonego telefonu, do czego sam się przyznał, jest winny wypadku z 2019 roku.

Prawnicy rodziny zmarłej oskarżyli zaś Teslę o ukrywanie danych z momentu wypadku . Jak twierdzili, firma przez wiele miesięcy zaprzeczała istnieniu nagrania z chwili tuż przed tragedią i dopiero zatrudniony przez powodów ekspert od analizy danych forensycznych odnalazł zapis, który - jak się okazało - cały czas znajdował się w systemie Tesli. I jest to już kolejna sprawa, w której ofiary lub ich rodziny zarzucają firmie opieszałość w udostępnianiu materiałów dowodowych, ale Tesla konsekwentnie zaprzecza, że celowo blokuje dostęp do danych.

Dla branży motoryzacyjnej to nie tylko precedensowy wyrok, ale potencjalnie gamechanger w kontekście odpowiedzialności za pojazdy z technologiami autonomicznymi. Jak zauważają dziennikarze Associated Press, proces trwał cztery lata i był jednym z nielicznych, który nie zakończył się ugodą, co według prawników niezwiązanych ze sprawą może otworzyć drogę do kolejnych pozwów od ofiar i ich rodzin.