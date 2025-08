Fale mikrofalowe wysyłane przez radary odbijają się od powierzchni i wracają do gigantycznej anteny satelity. Porównując sygnały z dwóch przelotów nad tym samym miejscem, co 12 dni, naukowcy wykryją zmiany sięgające zaledwie jednego centymetra .

Dane z NISAR-u będą wykorzystywane do monitorowania topnienia lodowców i pokryw polarnych, przesunięć wód gruntowych, ruchów ziemi prowadzących do osuwisk czy trzęsień, a także zmian w lasach i terenach podmokłych, które mogą zwiększać emisję dwutlenku węgla i metanu.

Casey Swails, zastępczyni zastępcy administratora NASA, która przyjechała do Indii na start, podkreśliła: - To naprawdę pokazuje światu, co mogą zrobić nasze dwa kraje. Ale co ważniejsze, to prawdziwy drogowskaz dla budowania relacji.