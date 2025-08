Sławosz Uznański-Wiśniewski w Houston. Axiom Space podsumowuje misję Ax-4

To był wielki zaszczyt reprezentować Polskę. Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym stało się to możliwe

Następnie załoga Ax-4 odpowiadała na pytania dziennikarzy. Peggy Whitson, która dowodziła misją Axiom Mission 4 przekazała, że astronauci bardzo szybko się uczyli i w trakcie szkolenia byli bardzo pojętni oraz współpracowali ze sobą. To sprawiło, że załoga została bardzo dobrze przygotowana do lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Z niektórych jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo dumny. Na przykład demonstrowaliśmy pierwszy w kosmosie interfejs mózg-maszyna grupy polskich naukowców. Testowaliśmy nanomateriały i sensory, które są już z powrotem na Ziemi. Wkrótce zostaną wysłane do Polski w celu dalszej analizy

Sam Sławosz Uznański-Wiśniewski , który na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej odbył polską misję Ignis (będącą częścią lotu Ax-4), przeprowadził 13 rodzimych eksperymentów w warunkach mikrograwitacji i wykonał 100 proc. podstawowych celów założonych przez Polską Agencję Kosmiczną . Rodak, który poleciał na ISS jako astronauta ESA, ma ogromne szanse trafić do podstawowego korpusu Europejskiej Agencji Kosmicznej , ale na to wpływ będzie miał także nasz rząd.

Przy okazji padła także propozycja, aby w Polsce zbudować ośrodek technologiczny Europejskiej Agencji Kosmicznej, co dla naszego kraju byłoby kolejnym wielkim wyróżnieniem. Premier Donald Tusk przychylił się do tej intencji. Co by nie mówić, Polska odgrywa coraz większą rolę w europejskim sektorze kosmicznym i z tego powodu możemy mieć wielkie powody do dumy.