Sławosz Uznański-Wiśniewski wylądował. Polski astronauta wrócił na Ziemię

Drugi Polak w kosmosie wrócił na Ziemię. Sławosz Uznański-Wiśniewski spędził na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kilkanaście dni. 14 lipca kapsuła Crew Dragon "Grace" z załogą Ax-4 odłączyła się od ISS i rozpoczęła się podróż astronautów do domu. Przed chwilą statek wylądował na oceanie.

To nie była krótka podróż. Od momentu odłączenia statku Crew Dragon "Grace" od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do wylądowania na Ziemi upłynęły ponad 22 godziny . Niedawno kapsuła wpadła w atmosferę ziemską, gdzie była wystawiona na bardzo trudne warunki .

Potem statek zaczął spadać i w celu wyhamowania dużej prędkości wykorzystano zestaw spadochronów, które zwolniły Dragona . Następnie statek wpadł do oceanu i nastąpiło to o godzinie 11:31 czasu w Polsce.

Na miejscu na astronautów czekała oczywiście specjalna ekipa ratunkowa, która zbliżyła się do kapsuły SpaceX i rozpoczął się proces wyciągania załogi Axiom Mission 4. Wszystko odbyło się bez problemów i po chwili czterech członków misji Ax-4 mogło opuścić Dragona.

Załoga lotu Ax-4 zostanie przetransportowana na ląd , gdzie następnie zostanie zbadana. Astronauci nie będą musieli odbywać kwarantanny, która była konieczna przed startem . Teraz Sławosz Uznański-Wiśniewski trafi do placówki ESA w niemieckiej Kolonii.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to dopiero drugi Polak w kosmosie po Mirosławie Hermaszewskim , który odbył swoją misję kilkadziesiąt lat temu. Jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Pobyt astronauty projektowego ESA był dłuższy i bardziej złożony.

Start polskiego astronauty w kosmos odbył się 25 czerwca . Po ponad dobie spędzonej na orbicie okołoziemskiej załoga Ax-4 zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej , gdzie spędziła kilkanaście dni.

Dla Polski było to ogromne wyróżnienie. Misja Ignis była poprzedzona bardzo długimi przygotowaniami. Sławosz Uznański-Wiśniewski spędził miesiące na szkoleniach, które miały go przygotować do lotu na ISS. Proces zakończył się w kwietniu i choć Axiom Mission 4 planowano zrealizować wcześniej, tak start był wielokrotnie przekładany.