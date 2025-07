Crew Dragon odłączony od ISS. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię

Sławosz Uznański-Wiśniewski to pierwszy polski astronauta, który poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Misja Ax-4 i jej polska część Ignis trwały ponad dwa tygodnie. Teraz załoga Axiom Mission 4 rozpoczęła powrót na Ziemię. Kapsuła Crew Dragon "Grace" odłączyła się od ISS , co nastąpiło zgodnie z zapowiedziami.

Odłączenie kapsuły Crew Dragon "Grace" od ISS nastąpiło dokładnie o godzinie 13:15 czasu w Polsce. Statek odczepił się od węzła cumowniczego w module Harmony i obecnie pomału oddala się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co dalej?

To dopiero początek długiej podróży powrotnej astronautów na Ziemię. Po uzyskaniu odpowiednio dużej odległości od ISS Crew Dragon będzie mógł obniżyć swój lot nad Ziemią, ale nie poleci tam w krótkim czasie.

Z informacji przekazanych przez Axiom Space, czyli firmę obsługującą lot Ax-4 wraz ze SpaceX wynika, że astronauci wylądują na Ziemi we wtorek około godziny 11:30 czasu w Polsce. Podróż powrotna od momentu odłączenia Dragona od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej potrwa ponad 22 godziny.

Najtrudniejszym etapem będzie końcówka misji. Kapsuła Crew Dragon "Grace" wpadnie do atmosfery ziemskiej i zostanie wystawiona na bardzo wysokie temperatury. Wtedy może dojść do chwilowego zerwania łączności ze statkiem i znajdującą się w nim załogą. Potem zacznie on spadać i zostanie wyhamowany przez spadochrony.