Do tej pory odkryto i potwierdzono blisko 6 tys. egzoplanet (stan na 29 lipca 2025 r.), które znajdują się w innych układach gwiezdnych. Najbliższy nam system to Alfa Centauri, od którego dzieli nas nieco ponad 4 lata świetlne. Wygląda na to, że znajduje się tam jeszcze co najmniej jedna planeta, o której istnieniu nie wiedzieliśmy.

Pobliska planeta odkryta przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba został skierowany na sąsiedni układ i w przechwyconych danych znaleziono coś, co wydaje się egzoplanetą. Obiekt krąży wokoło Alfa Centauri A, czyli najbliższej nam gwiazdy podobnej do Słońca. Jeśli jednak myślicie, że sama planeta może być podobna do Ziemi, to nic z tych rzeczy. To zupełnie inny świat.

Odkrycia dokonano w danych zebranych z wykorzystaniem instrumentu do obserwacji w podczerwieni średniej (MIRI), który znajduje się na Kosmicznym Teleskopie Jamesa Webba. Naukowcy znaleźli tam obiekt, który przypomina planetę. I choć znajduje się on w ekosferze gwiazdy (w odległości około 2 jednostek astronomicznych) Alfa Centauri A, czyli odległości, które sprzyjają występowaniu wody w stanie ciekłym, tak nie jest to świat skalisty, a gazowy olbrzym jak Jowisz czy Saturn. Życia podobnego na Ziemi zapewne tam nie ma, ale samo odkrycie i tak jest bardzo ekscytujące.

Nowa egzoplaneta w pobliżu Alfa Centauri A została odkryta przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Science: NASA, ESA, CSA, Aniket Sanghi (Caltech), Chas Beichman (NExScI, NASA/JPL-Caltech), Dimitri Mawet (Caltech)/Image: ProcessingJoseph DePasquale (STScI) materiały prasowe

Znalezienie nowej egzoplanety tak blisko nas pokazuje, że nadal nie odkryliśmy wszystkich światów spoza Układu Słonecznego w najbliższym sąsiedztwie.

Skoro ten układ znajduje się tak blisko nas, znalezienie egzoplanet dałoby nam najlepszą okazję do zebrania danych o układach planetarnych innych niż nasz

Egzoplaneta jak z filmu Avatar

Warto dodać, że odkryta w pobliżu Alfa Centauri A egzoplaneta nie jest jedyną w tym systemie. Wcześniej odkryto tam dwa światy. Są to planety orbitujące wokoło czerwonego karła Proxima Centauri, które zostały już potwierdzone. W przypadku egzoplanety w ekosferze gwiazdy A potrzeba kolejnych badań, które ją potwierdzą.

W ramach ciekawostki warto dodać, że może to być nie lada gratka dla fanów uniwersum Avatar. Egzoksiężyc Pandora, gdzie rozgrywa się fabuła filmów, znajduje się właśnie w pobliżu gazowego olbrzyma orbitującego wokoło Alfa Centauri A! Gwiazda ta jest przy okazji słońcem tego świata.

