Całe muzeum w domu polityka. Ukraińskie służby przejęły 7000 artefaktów

Odkrycia dokonano w dawnym domu Walerego Horbatowa, byłego ukraińskiego polityka, który zbiegł na terytorium Rosji. Ukraińskie służby od 2022 roku prowadzą dochodzenie, co chwilę znajdując nielegalnie przechowywane artefakty.

Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy ujawniło właśnie, że z posiadłości Horbatowa udało się już odzyskać 7000 artefaktów, które pochodzą z różnych epok od starożytności po średniowiecze. Wśród nich są m.in. unikalny miecz huński ze złotymi zdobieniami, hełmy polskich husarzy, złota ikona bizantyjska z XI-XII wieku, biżuteria, czy ceramika kultury trypilliańskiej.

- W szczególności skonfiskowano huński miecz ozdobiony złotem i almandynami. Pod względem stylistycznym przypomina on słynny huński diadem z muzeum w Melitopolu, który został skradziony przez rosyjskich okupantów. Znaleziono również zbroje z XVI-XIX wieku, w tym hełmy husarskie, hełmy irańskie oraz monety od starożytności do późnego średniowiecza - oświadczyło Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy.

Jeden z hełmów przejętych z domu Horbatowa Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy materiał zewnętrzny

Skąd ukraiński polityk zdobył artefakty?

Jak informuje Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy Walerij Horbatow zgodził się podczas postępowania przygotowawczego przekazać całą swoją kolekcję do Narodowego Muzeum Historii Ukrainy. Część reliktów już została tam przetransportowana i znajduje się na wystawach.

Według śledczych przedmioty mogły znaleźć się w posiadaniu polityka po nielegalnym wywiezieniu ich z ukraińskiego Funduszu Muzealnego lub mogły zostać pozyskane w czasie nielegalnych wykopalisk, które zlecił Horbatow, gdy był premierem. Organy ścigania ujawniły wcześniej, że Horbatow jeszcze przed pełnoskalową rosyjską inwazją finansował separatystów Donieckiej Republiki Ludowej.

