Świetna wiadomość dla turystów. Szlak Orlich Gniazd będzie jeszcze ciekawszy

Jak Polska długa i szeroka, tak niemal w każdym jej zakątku można natknąć się na pałace, umocnienia i zamki - jedne odrestaurowane i tętniące życiem, inne pozostawione jako ruiny. To prawdziwa gratka dla miłośników historii, fanów lokalnych podróży i wszystkich tych, którzy lubią odkrywać niezwykłe miejsca. Bez względu na to, który region kraju wybierzemy, niemal zawsze znajdzie się tam budowla z ciekawą przeszłością i niepowtarzalnym klimatem.

Szczególnie bogaty w tego typu obiekty jest woj. dolnośląskie, ale inne województwa wcale nie pozostają w tyle. Przykładem może być słynny Szlak Orlich Gniazd, który przebiega przez woj. małopolskie i śląskie, prowadząc wzdłuż wapiennych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To właśnie tam, niedaleko Olkusza, dumnie prezentuje się zamek Rabsztyn - przyciągający turystów nie tylko swoim wyglądem, ale i ofertą wydarzeń. A już niebawem na zwiedzających będzie czekać jeszcze więcej urozmaiceń, bo obiekt wciąż się rozwija.

Dziś zamek Rabsztyn z każdej strony prezentuje się niezwykle atrakcyjnie - ogrom urozmaiceń czeka też w środku, szczególnie podczas regularnie organizowanych wydarzeń. Monika Towiańska - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wikimedia Commons

Piękny widok, ogrom ciekawych wydarzeń i wspaniała historia

Zadbane, zrekonstruowane ruiny zamku wybudowanego na Wzgórzu Rabsztyńskim w drugiej połowie XIII wieku to dziś nie lada gratka dla turystów. Z wieży warowni roztacza się spektakularny widok na jurajskie krajobrazy, a kamienny dziedziniec często zamienia się w scenę emocjonujących pokazów walk rycerskich. Po solidnej dawce historii można złapać oddech przy kawie i dać się ponieść wyobraźni, snując wizje o dawnych mieszkańcach twierdzy i jej burzliwych losach. Już samo jej powstanie jest intrygujące - legenda głosi, że początki zamku sięgają czasów rycerskiego rodu Toporczyków z Morawicy albo samego króla Czech i Polski - Wacława II. Wieża, będąca dziś jednym z głównych punktów widokowych, miała powstać nieco później, prawdopodobnie za panowania Kazimierza Wielkiego.

Przez stulecia zamek pełnił ważną rolę - strzegł granic Królestwa Polskiego, kontrolował ruch na strategicznym szlaku handlowym między Krakowem a Wrocławiem i stanowił siedzibę starostów. Przetrwał wiele - przebudowy, oblężenia, zmiany właścicieli - ale ostateczny cios padł podczas potopu szwedzkiego, w 1657 roku Szwedzi podpalili zamek podczas odwrotu. Warownia nigdy nie została już w pełni odbudowana, z czasem ją opuszczono i popadała w coraz większą ruinę. W końcu staraniem Stowarzyszenia Zamek Rabsztyn i Urzędu Miasta i Gminy Olkusz doszło do częściowej rekonstrukcji i adaptacji założenia. Dziś "krucza skała" nie tylko przyciąga turystów z Polski i zagranicy, ale także tętni życiem podczas wydarzeń, jak choćby słynna Juromania. Przed zamkiem kolejne inwestycje i zmiany, które uczynią go jeszcze bardziej atrakcyjnym. Urząd Miasta i Gminy Olkusz podał szczegóły na temat kolejnej inwestycji.

O ruiny zadbano, udało się doprowadzić do częściowej rekonstrukcji. Dziś zamek Rabsztyn to jeden z najciekawszych obiektów na Szlaku Orlich Gniazd. Waraciła - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wikimedia Commons

Perła Szlaku Orlich Gniazd. Zamek Rabsztyn i kolejne inwestycje

Zamek Rabsztyn przechodzi obecnie intensywny etap remontu i rozbudowy w ramach projektu "Kulturalno-turystyczny zamek Rabsztyn w Gminie Olkusz". Obecne prace obejmują m.in. kompleksowy remont węzła bramnego, konserwację murów, wymianę okien, izolację i inne niezbędne działania zabezpieczające.

Największą atrakcją dla turystów będzie jednak co innego - nowe ekspozycje w pomieszczeniach zamku średniego i górnego. Powstaną tam multimedialne prezentacje, tablice informacyjne oraz ekspozytory z zabytkami archeologicznymi. W planach jest również otwarcie sklepiku i sali edukacyjnej. Prace ruszyły niedawno, nowości mają się pojawić już w przyszłym roku. Na zamku górnym zostanie pokazany m.in. system dawnego ogrzewania hypocaustum, a także zaprezentowane będą zachowane elementy architektoniczne, takie jak portal i kominek. Dodatkowo stare lampy na zamku zostaną zastąpione oświetleniem LED, a na drodze prowadzącej do warowni pojawi się nowe oświetlenie i infrastruktura techniczna wspierająca organizację wydarzeń plenerowych.

- Zamek w Rabsztynie ma ogromny potencjał turystyczny, ale wymaga ciągłej troski. Dlatego konsekwentnie realizujemy kolejne zadania, które z jednej strony mają na celu ochronę tego cennego zabytku dla potomnych, a z drugiej dostosowanie obiektu do potrzeb i oczekiwań zwiedzających. Jestem przekonany, że efekty prac spodobają się zarówno mieszkańcom, jak i turystom chętnie odwiedzającym tę perłę Szlaku Orlich Gniazd - powiedział w komunikacie urzędu burmistrz Roman Piaśnik.

Zamek Rabsztyn: Cennik, godziny otwarcia, parking, atrakcje

Mimo prowadzonych prac budowlanych zamek pozostaje otwarty dla zwiedzających, choć część jego przestrzeni może być czasowo niedostępna. Obecnie zamek Rabsztyn zwiedzać można w tygodniu (oprócz poniedziałku) w godzinach 9:00-17:00 i w weekend 10:00-18:00. W czasie trwania wydarzeń godziny mogą się różnić. Cennik biletów na zamek Rabsztyn: wtorek-piątek bilet normalny 20 zł, ulgowy 15 zł. W weekendy wejście na zamek Rabsztyn to koszt: bilet normalny 25 zł, bilet ulgowy 18 zł. Wejście główne do zamku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale nie ma windy. Zamek można zwiedzać z psem na smyczy. W pobliżu zamku znajduje się płatny parking, są też wyznaczone miejsca do pozostawienia rowerów. Za wszystko można płacić kartą. Aby dojechać do warowni, trzeba kierować się pod adres Rabsztyn 24, 32-300 Rabsztyn.

Od kwietnia do października w cenie biletu można dodatkowo zwiedzić Chatę Kocjana - rodzinny dom Antoniego Kocjana, wybitnego konstruktora szybowcowego i szefa wywiadu lotniczego AK, który odkrył tajemnice niemieckiej broni V1 i V2.

Szczegóły na temat zwiedzania zamku Rabsztyn oraz odbywających się tam wydarzeń można znaleźć na stronie i Facebooku warowni.

