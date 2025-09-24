Wczesne leczenie słuchu zmniejsza ryzyko demencji nawet o połowę
Wyniki wieloletnich badań potwierdzają, że szybka diagnostyka i wdrożenie aparatów słuchowych znacząco zmniejszają ryzyko rozwoju demencji, szczególnie u osób poniżej 70. roku życia. Leczenie problemów ze słuchem jest jednym z najważniejszych czynników profilaktyki otępienia.
Nowe dowody naukowe wskazują, że leczenie ubytku słuchu może znacząco zmniejszyć ryzyko demencji, szczególnie gdy interwencja nastąpi wcześnie, przed 70. roku życia.
Ryzyko zmniejszone o ponad połowę
Przeanalizowano dane 2953 uczestników badania Framingham Heart, czyli długoterminowego projektu monitorującego stan zdrowia uczestników i ich dzieci. Obserwowano przez dwie dekady pacjentów w wieku 60 lat i starszych, którzy nie mieli zdiagnozowanej demencji podczas przeprowadzania badań słuchu. Okazało się, że u 20 proc. uczestników rozwinęła się demencja, a 42 proc. z tej grupy było w wieku poniżej 70 lat.
Przy okazji zauważono, że zaledwie 17 proc. osób z umiarkowaną lub ciężką utratą słuchu korzysta z aparatów słuchowych. Dorośli, którzy nosili je przed ukończeniem 70 lat, zmniejszali ryzyko wystąpienia u siebie demencji o ponad połowę w porównaniu z osobami, które miały problemy ze słuchem, jednak nie nosiły specjalnych aparatów.
Badacze napisali, że ryzyko demencji zmniejszyło się aż o 61 proc. Wykazali również, że osoby bez utraty słuchu miały o 29 proc. niższe ryzyko wystąpienia demencji niż osoby z nieleczoną utratą słuchu. Korzyści te były jednak widoczne tylko u osób poniżej 70. roku życia - później nie obserwowano już zmian.
- Nawet czterdzieści procent przypadków demencji można zapobiec, modyfikując czynniki ryzyka, takie jak korygowanie ubytku słuchu - powiedziała dr Gayatri Devi, neurolog ze szpitala Lenox Hill. Sprzyja to kontaktom społecznym, co zapobiega powstaniu demencji, ponieważ osoby mogą swobodnie uczestniczyć w rozmowach, a komfort ich życia znacznie wzrasta.
- Aby zachować dobrą kondycję mózgu w miarę starzenia się, konieczna jest stymulacja - stwierdziła Carolyn Bossinas, dyrektor ds. mowy i audiologii w szpitalu Northwell Health Phelps.
Sygnały, na które warto zwrócić uwagę
Jeśli w głośnym otoczeniu masz problemy ze zrozumieniem swojego rozmówcy, warto sprawdzić swój słuch u specjalisty. Także kilkukrotne proszenie o powtórzenie pytania, gdy ktoś do nas mówi, nawet gdy panuje cisza, jest sygnałem, że coś może nie działać prawidłowo.
Według Bossinas wczesna interwencja jest niezbędna, bo szybkie wdrożenie aparatów słuchowych pozwala na odpowiednie dostosowanie się bez drastycznych zmian.