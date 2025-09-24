Nowość w mObywatelu. Ułatwi załatwianie spraw
mObywatel dostał kolejną aktualizację. Tym razem dodano nowość, której celem jest ułatwienie kontaktu w sprawach urzędowych. Oprogramowanie pozwala wprowadzić lub usuwać stosowne dane kontaktowe. Można je również weryfikować. Nowa funkcja aplikacji mObywatel jest już udostępniana na wszystkie zgodne smartfony.
mObywatel latem tego roku dostał dużą aktualizację, która wprowadziła do aplikacji nowy wygląd oraz inne nowości. Resort nie zwalnia i co jakiś czas pojawiają się kolejne uaktualnienia, które wprowadzają nowe opcje. W tym tygodniu są to narzędzia, których celem jest ułatwienie kontaktu w sprawach urzędowych.
W aplikacji mObywatel wprowadzisz dane ułatwiające kontakt w sprawach urzędowych
mObywatel to platforma, która w dużym stopniu pozwala coraz więcej spraw załatwiać przez internet bez wychodzenia z domu. Nierzadko jednak stosowne urzędy potrzebują różne dane, co ułatwia na przykład rozpatrywanie wniosków. Resort cyfryzacji dodał funkcję, która powinna to usprawnić.
Najnowsza aktualizacja aplikacji mObywatel wprowadza funkcję, którą resort opisał w następujący sposób.
Dodaliśmy funkcję, dzięki której wprowadzisz, zweryfikujesz lub usuniesz dane umożliwiające kontakt z Tobą w sprawach urzędowych
To oznacza, że użytkownicy dostają wygodne narzędzie do wprowadzania i weryfikowania danych kontaktowych, które mogą zostać użyte podczas załatwiania spraw urzędowych. Można je również usuwać.
Nowość pojawia się w aktualizacji mObywatela z numerkiem 4.67.0, która jest już udostępniana na zgodne telefony z Androidem oraz iOS. Ponadto resort w oficjalnym wykazie zmian wspomina także o "wprowadzeniu drobnych usprawnień poprawiających funkcjonowanie aplikacji".
mObywatel w tym roku dostanie znacznie więcej nowości
Najnowsza aktualizacja aplikacji mObywatel nie jest przełomowa, ale w drodze jest znacznie więcej nowości. Tylko we wrześniu udostępniono m.in. wersję Junior platformy dla młodszych użytkowników, gdzie można dodać na telefonie cyfrową legitymację szkolną czy moduł mStłuczka, z którego skorzystało już ponad tysiąc kierowców po kolizji.
Do końca 2025 r. w planach resortu jest wprowadzenie m.in. czatbota, czyli wirtualnego asystenta, który ułatwi nawigację w aplikacji oraz uprości dostęp do poszczególnych usług i funkcji. Z informacji przekazanych przez resort cyfryzacji wynika, że takie narzędzie pojawi się w grudniu. Na etapie realizacji znajdują się także:
- Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem
- Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)
- e-Doręczenia
- Rozwój usługi ePłatności
- Dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji
Wymienione nowości powinny zostać wprowadzone do mObywatela w ciągu najbliższych miesięcy.