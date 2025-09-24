mObywatel latem tego roku dostał dużą aktualizację, która wprowadziła do aplikacji nowy wygląd oraz inne nowości. Resort nie zwalnia i co jakiś czas pojawiają się kolejne uaktualnienia, które wprowadzają nowe opcje. W tym tygodniu są to narzędzia, których celem jest ułatwienie kontaktu w sprawach urzędowych.

W aplikacji mObywatel wprowadzisz dane ułatwiające kontakt w sprawach urzędowych

mObywatel to platforma, która w dużym stopniu pozwala coraz więcej spraw załatwiać przez internet bez wychodzenia z domu. Nierzadko jednak stosowne urzędy potrzebują różne dane, co ułatwia na przykład rozpatrywanie wniosków. Resort cyfryzacji dodał funkcję, która powinna to usprawnić.

Najnowsza aktualizacja aplikacji mObywatel wprowadza funkcję, którą resort opisał w następujący sposób.

Dodaliśmy funkcję, dzięki której wprowadzisz, zweryfikujesz lub usuniesz dane umożliwiające kontakt z Tobą w sprawach urzędowych

To oznacza, że użytkownicy dostają wygodne narzędzie do wprowadzania i weryfikowania danych kontaktowych, które mogą zostać użyte podczas załatwiania spraw urzędowych. Można je również usuwać.

Nowość pojawia się w aktualizacji mObywatela z numerkiem 4.67.0, która jest już udostępniana na zgodne telefony z Androidem oraz iOS. Ponadto resort w oficjalnym wykazie zmian wspomina także o "wprowadzeniu drobnych usprawnień poprawiających funkcjonowanie aplikacji".

mObywatel w tym roku dostanie znacznie więcej nowości

Najnowsza aktualizacja aplikacji mObywatel nie jest przełomowa, ale w drodze jest znacznie więcej nowości. Tylko we wrześniu udostępniono m.in. wersję Junior platformy dla młodszych użytkowników, gdzie można dodać na telefonie cyfrową legitymację szkolną czy moduł mStłuczka, z którego skorzystało już ponad tysiąc kierowców po kolizji.

Do końca 2025 r. w planach resortu jest wprowadzenie m.in. czatbota, czyli wirtualnego asystenta, który ułatwi nawigację w aplikacji oraz uprości dostęp do poszczególnych usług i funkcji. Z informacji przekazanych przez resort cyfryzacji wynika, że takie narzędzie pojawi się w grudniu. Na etapie realizacji znajdują się także:

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

e-Doręczenia

Rozwój usługi ePłatności

Dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

Wymienione nowości powinny zostać wprowadzone do mObywatela w ciągu najbliższych miesięcy.

