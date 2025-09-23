Musisz wyrobić nowy dowód osobisty? Tak prosto jeszcze nie było

Spis treści: Zdjęcie do dowodu osobistego. Jakie są wymagania i ile to kosztuje? Nowość w mObywatelu. Zdjęcie do dowodu osobistego zrobisz telefonem Nie tylko mDowód. Jakie jeszcze funkcje obsługuje mObywatel?

Zdjęcie do dowodu osobistego. Jakie są wymagania i ile to kosztuje?

Kiedy składamy wniosek o wydanie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość lub upoważnienie, musimy dołączyć do niego zdjęcie spełniające wymagania. Najprościej zrobić je u fotografa. Dzięki temu nie musimy martwić się o szczegóły, takie jak odpowiednie światło, kontrast czy rodzaj kadrowania.

Wymagania do zdjęcia do dowodu osobistego obejmują twarz mieszczącą się w 70-80% kadru i niezakrytą włosami, widoczność całej głowy i górnej części barków, naturalny wyraz twarzy z zamkniętymi ustami, brak nakrycia głowy (chyba że wnioskujący dołączy zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej), okulary niezasłaniające brwi, nieodbijające światła i niezasłaniające oczu (przyciemnione soczewki są dozwolone tylko po okazaniu orzeczenia od lekarza, które należy dołączyć wraz z dokumentem), białe i jednolite tło oraz równomierne oświetlenie. Zdjęcie do dowodu musi być aktualne, czyli wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy temu.

Zdjęcie do dowodu drukowane jest na papierze o wymiarach 35 mm na 45 mm w orientacji portretowej (pionowej). W przypadku składania wniosku o dowód przez internet można dołączyć zdjęcie w tych proporcjach obrazu o rozdzielczości nie niższej niż 492 na 633 pikseli. Plik może mieć maksymalny rozmiar 2,5 MB.

Zdjęcie do dowodu osobistego w 2025 roku kosztuje u fotografa studyjnego mniej więcej 30-55 zł. W tej cenie otrzymamy zwykle 4 wydrukowane kopie. Tańszą opcją są punkty fotograficzne czy fotobudki, w których ta usługa może kosztować od kilkunastu do 30 zł. Najbardziej budżetowa opcja polega na zrobieniu sobie zdjęcia do dowodu samemu - telefonem albo aparatem fotograficznym. Teraz w dogodny sposób wspiera to aplikacja mObywatel.

Nowość w mObywatelu. Zdjęcie do dowodu osobistego zrobisz telefonem

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało dziś (23 września), że osoby składające wniosek o dowód osobisty w aplikacji mObywatel mogą skorzystać z nowo wprowadzonego narzędzia, które ułatwi wykonanie zdjęcia do dowodu telefonem. Funkcja ta pomoże je wykadrować, a następnie oceni, czy nadaje się ono do przesłania we wniosku. Dzięki temu zaoszczędzimy czas i pieniądze, a także unikniemy rozczarowania w postaci odmowy przyjęcia fotografii przez urząd.

Jak to działa? Podczas robienia zdjęcia do dowodu w aplikacji mObywatel użytkownik zobaczy na ekranie linie pomocnicze, które określają obszar kadru, w którym powinna znaleźć się twarz, a także na jakim poziomie powinny znajdować się oczy. Gdy kadr będzie spełniał wymagania, owal twarzy w podglądzie zmieni kolor na zielony, co oznacza dobry moment na pstryknięcie zdjęcia. Należy przy tym pamiętać o samodzielnym doborze tła. Jako że tło powinno być białe i jednolite, dobrym pomysłem będzie zapozowanie na tle białej ściany lub prześcieradła.

Aplikacja mObywatel nie tylko pomoże wykonać zdjęcie do dowodu, w czasie rzeczywistym oceniając jego prawidłowość, ale również obrobić już wcześniej wykonane zdjęcie. Wystarczy przesłać plik i skorzystać z funkcji kadrowania, aby dopasować ułożenie głowy i oczu do wytycznych. Warto jednak pamiętać, że te funkcje dotyczą tylko twarzy i związanych z nią poziomów. O dobór tła musi zadbać sam użytkownik. Narzędzie nie jest w stanie ocenić, czy tło jest prawidłowe ani też go zretuszować czy też zamienić tło na inne.

Nie tylko mDowód. Jakie jeszcze funkcje obsługuje mObywatel?

Nowe narzędzie w mObywatelu ma przede wszystkim ułatwić obywatelom Polski proces wykonywania fotografii do dowodu osobistego i usprawnić proces składania wniosku. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla również, że narzędzie to chroni prywatność fotografowanej osoby.

"Wprowadzone do aplikacji narzędzie ma być wsparciem dla użytkownika mObywatela i minimalizować ryzyko odrzucenia wniosku z powodu załączenia nieodpowiedniej fotografii. Warto również zaznaczyć, że aplikacja nie przetwarza ani nie rejestruje danych biometrycznych użytkownika na podstawie zdjęcia. Narzędzie ma na celu ułatwienie użytkownikowi dostosowania fotografii do wymogów urzędowych" - czytamy w komunikacie prasowym.

To nie jedyne udogodnienie dotyczące dowodów osobistych w mObywatelu. Oprócz dobrze znanej funkcji cyfrowego dowodu tożsamości "mDowód" aplikacja obsługuje także składanie wniosków o wydanie dowodu dla siebie samego/samej, dziecka i podopiecznego (poprzez funkcję "Uzyskaj dowód"), a także zawieszanie dokumentu na 2 tygodnie i wycofanie tego zawieszenia. Dostępna jest także usługa "Odbiór dowodu", w której każdy może sprawdzić, na jakim etapie jest obecnie produkcja dokumentu oraz czy jest już dostępny do odbioru - dzięki czemu nie musimy dopytywać w urzędzie.

