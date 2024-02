mDowód osobisty odniósł ogromny sukces. Korzystają z niego miliony Polaków

Najnowsze dane udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacja nie pozostawiają złudzeń. mDowód osobisty cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i do tej pory pobrało go w aplikacji mObywatel ponad 6 mln Polaków! Czym jest ten dokument elektroniczny i co umożliwia?

mDowód to nie dowód osobisty Elektroniczny mDowód nie jest równoznaczny z dowodem osobistym. Różni się serią i numerem, datą wydania oraz ważnością dokumentu. Może go uzyskać każdy obywatel Polski, który ma skończone 13 lat i jest właścicielem tradycyjnego dowodu osobistego. Reklama mDowód osobisty jest ważny tylko w granicach Polski. W przypadku wyjazdu za granicę należy posiadać tradycyjny dokument, bo ten elektroniczny z telefonu nie jest honorowany w innych krajach. Choć w planach resortu jest dostosowanie mObywatela do standardów Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (European Digital Identity Wallet). Ponadto zwykły dowód osobisty jest konieczny w przypadku ubiegania się o nowy "plastik". Rozwiązanie z aplikacji mObywatel ma mnóstwo zalet Jednak w Polsce mDowód osobisty jest często honorowany w takim sam sposób, co tradycyjny dokument. Można się nim legitymować w urzędach, transporcie publicznym, bankach (co jest możliwe od kilku miesięcy), przychodniach czy u notariuszy. Opcji wykorzystania jest więc naprawdę dużo. Chcąc aktywować mDowód osobisty na telefonie należy zainstalować aplikację mObywatel, która działa na smartfonach z Androidem i iOS oraz jest dostępna do pobrania z poziomu sklepów App Store i Google Play. Następnie należy zarejestrować się. Potem trzeba aktywować mDowód, co można zrobić na przykład z użyciem Profilu Zaufanego, e-dowodem lub bankowością elektroniczną. Technologia Nowe funkcje mObywatela. Rejestracja pojazdu i "stłuczka" mDowód wydawany jest okresowo. Jego ważność wynosi 5 lat. Plusem jest możliwość korzystanie z tego środka również bez połączenia z internetem. Aplikacja mObywatel zakłada sposobność posiadania tylko jednego cyfrowego dokumentu tego typu. Nie można więc dodać w niej na przykład mDowodu innej osoby. Ponadto elektronicznej wersji dowodu nie można zastrzec, ale da się unieważnić certyfikat, co powoduje zablokowanie do dokumentów oraz usług.

