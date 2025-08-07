Bill Gates radzi młodym, jak odnaleźć się w czasach AI i trudnego startu

Rynek pracy staje się coraz trudniejszy dla młodych osób wkraczających w dorosłość, mimo pojawienia się dziesiątek milionów nowych miejsc pracy na świecie. Automatyzacja napędzana przez sztuczną inteligencję sprawia, że nawet dobrze wykształceni absolwenci obawiają się o przyszłość zawodową. Bill Gates podkreśla, jak ważne jest śledzenie i korzystanie z rozwoju AI, ale ostrzega, że nie zabezpiecza to młodych przed trudną sytuacją na rynku pracy.

Człowiek kontra sztuczna inteligencja na rynku pracy
Człowiek kontra sztuczna inteligencja na rynku pracyxtrekx123RF/PICSEL

Dobra rada od wujka Gatesa

Bill Gates, współzałożyciel firmy Microsoft, podzielił się radą z niedawnymi absolwentami: "korzystajcie z narzędzi AI, ale nie spodziewajcie się żadnej stabilności, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy".

W niedawnym wywiadzie z CNN Gates powiedział, że inteligentne systemy generalnie odkrywają możliwości, które są "fajne i inspirujące", jednak nie oznacza to, że absolwenci studiów wyższych znajdą wymarzoną pracę wyłącznie dzięki wykorzystaniu AI. Rynek pracy wciąż jest trudny.

- Wdrożenie sztucznej inteligencji i śledzenie jej będzie bardzo, bardzo ważne - oznajmił Gates, kierując się do młodych ludzi. - Bądźcie ciekawi, czytajcie i korzystajcie z najnowszych narzędzi.

Wypalenie zawodowe jeszcze przed podjęciem pracy

Pokolenie Z (osoby urodzone w latach 1995-2012) ma coraz większe trudności w szukaniu pracy, a jego przedstawiciele są z tego powodu wypaleni. Narzekają w mediach społecznościowych na liczbę odmów, które otrzymują od firm podczas rekrutacji i obawiają się, że rynek pracy może być w ruinie.

Przez długi czas stanowiska juniorskie stanowiły przygotowanie dla młodych pracowników, którzy wkraczali w świat pracy. Teraz jednak, w miarę pojawiania się sztucznej inteligencji na rynku, to gładkie wejście wydaje się być coraz bardziej zagrożone.

I chociaż prognozuje się, że w tej dekadzie powstanie na świecie 170 mln nowych miejsc pracy, rozwój narzędzi opartych na AI grozi automatyzacją tak wielu stanowisk, jak to tylko możliwe, co uderzy najbardziej w pracowników umysłowych i osoby dopiero rozpoczynające swoją karierę.

Raport na temat przyszłości miejsc pracy w 2025 roku ujawnia, że 40 proc. pracodawców planuje redukcję zatrudnienia w miejscach możliwych do zautomatyzowania przez sztuczną inteligencję. I chociaż rynek pracy będzie napędzała branża technologiczna, a w dziedzinie AI i technologii przetwarzania informacji ma powstać 11 mln miejsc pracy, jednocześnie wyeliminuje to 9 mln innych.

Jak radzi sobie pokolenie Z?

Niedawne badanie przeprowadzone wśród tysiąca pracowników z pokolenia Z wykazało, że 53 proc. z nich skłania się ku wykwalifikowanym zawodom w budownictwie, hydraulice i elektryce. Wiele z nich nie wymaga wyższego wykształcenia, a oferuje dobre stawki.

