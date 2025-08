Okazuje się, że tłumacze, historycy czy pisarze znaleźli się w czołówce na liście, mając najwyższy wskaźnik zastosowania AI, co oznacza, że zadania na danym stanowisku są najbardziej zbliżone do obecnych możliwości sztucznej inteligencji, zgodnie z tym, co mówi raport opublikowany w tym miesiącu. Również obsługa klienta i przedstawiciele handlowi będą musieli konkurować z AI, która potrafi błyskawicznie analizować dane i prowadzić rozmowy z klientami przez całą dobę, często taniej niż człowiek.