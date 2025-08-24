Pentagon bez szumu medialnego przetestował niezwykle zaawansowany pojazd hipersoniczny, który ma za zadanie chronić terytorium Stanów Zjednoczonych przed atakiem za pomocą broni jądrowej Rosji i Chin. Suborbitalny pojazd hipersoniczny nosi oznaczenie FT-3R. Jak wskazują eksperci z serwisu War Zone, jest to kontynuacja testów z 2021 roku. Wówczas eksperyment zakończył się awarią jednego ze stopni rakiety.

Najnowszy test FT-3R miał na celu sprawdzenie możliwości systemów o większym zasięgu i ocenę dojrzałości kluczowych technologii, takich jak precyzyjna nawigacja, sterowanie i kontrola, oraz zebranie danych do ulepszenia modeli przewidywania wydajności w celu wsparcia zdolności uderzeniowych. Pojazdy hipersoniczne osiągają prędkości powyżej Mach 5 (ponad 6116 km/h), mogą manewrować w locie i są trudne do przechwycenia ze względu na trajektorię i prędkość.

USA przetestowały potężną broń hipersoniczną

System FT-3R opiera się na trójstopniowej rakiecie nośnej Strategic Target System (STARS), w której wykorzystano elementy rakiety Trident I (C-4) oraz górne stopnie rakiety Pegasus. Pierwszy stopień, podobny do Trident I (C-4), ma długość 4,7 m, średnicę 188 cm i masę propelentu 17 543 kg. Drugi i trzeci stopień pochodzą z rakiety Pegasus: drugi stopień to Orion 50S XLT (długość 9,2 m, średnica 130 cm, propelent 15 037 kg), a trzeci stopień to Orion 50 XLT (długość 3,1 m, średnica 130 cm, propelent 3915 kg).

Stopnie Orion 50S XLT i Orion 50 XLT są standardowymi komponentami rakiety Pegasus, znanej z wynoszenia małych satelitów na orbitę, ale w FT-3R służą do napędzania eksperymentalnego pojazdu hipersonicznego. Ładunek stanowi pojazd hipersoniczny, opracowany przez Sandia National Laboratories. Ma masę około 350 kg, zawiera do 45 kg wolframu, baterie litowo-jonowe, nadajniki RF oraz materiały takie jak aluminium, tytan, stal i tantal. Całkowita długość rakiety wynosi około 17 m.

Pocisk FT-3R to odpowiedź na działania Rosji i Chin

Start FT-3R odbył się 22 sierpnia z Pacific Spaceport Complex Alaska (PSCA) na wyspie Kodiak, Alaska, w kierunku atolu Kwajalein. Trajektoria obejmowała dystans około 5630-6350 km, z upadkiem stopni rakietowych, w tym elementów Pegasus, w wyznaczonych strefach na Oceanie Spokojnym.

Chociaż Pentagon ukrywał ten test w tajemnicy, w sieci pojawiły się materiał filmowe z miasta Seward na Alasce, na których można zobaczyć początkową fazę loty pojazdu hipersonicznego. Niestety, na razie nie ma informacji, czy test zakończył się pomyślnie. Być może armia woli nie ujawniać szczegółów eksperymentu, by newralgiczne informacje nie dostały się w ręce wrogów.

USA rozwijają różne typy broni hipersonicznej

Test FT-3R jest częścią coraz większych wysiłków USA w kwestii rozwoju broni hipersonicznej, w odpowiedzi na postępy Rosji i Chin, które nieco przodują w tej materii. Wykorzystanie górnych stopni Pegasus (Orion 50S XLT i Orion 50 XLT) w systemie STARS wskazuje na adaptację sprawdzonych technologii rakietowych do testów hipersonicznych, co pozwala na obniżenie kosztów i ryzyka awarii.

Co ciekawe, rządowe agencje oceniły wpływ środowiskowy testów jako minimalny. Emisje gazów szybko się rozpraszają, wpływ na faunę morską i lądową jest zatem nieznaczny, choć możliwe jest zanieczyszczenie wolframem w strefie uderzenia.

