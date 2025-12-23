9 programów znika z telewizji. Wyłączą je 31 grudnia

9 programów znika z polskiego rynku

Z końcem 2025 roku z polskich kablówek i platform cyfrowych (Polsat Box i Canal+) zniknie 9 programów.

Siedem stacji należy do grupy Paramount Global. Które kanały zostaną wyłączone? To Club MTV, MTV 00s, MTV 80s, MTV 90s, MTV Hits, MTV Live HD i NickMusic.

Decyzję o wyłączeniu dwóch programów ogłosiła też grupa CBS AMC. 31 grudnia znikną z ekranów telewizorów CBS Reality i Film Cafe.

Czy można rozwiązać umowę?

Likwidacja kanałów, które w trakcie zawierania umowy były wpisane na listę kanałów gwarantowanych, uprawnia klienta do rozwiązania umowy z operatorem przed czasem.

Jeśli ktoś ma więc umowę na czas określony (np. na 24 miesiące), może ją wypowiedzieć bez kar umownych. Tacy abonenci byli informowani w ostatnich tygodniach i mogą - zgodnie z regulaminem - wysłać wypowiedzenie powołując się na wycofanie kanałów z oferty.

Prawo do wcześniejszego odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało, jeśli umowa jest nowa, a wskazane programy są niegwarantowane.

Czy będą nowe programy w miejsce usuwanych?

Telewizja nie znosi próżni, więc zamienniki usuwanych stacji przygotowała polska grupa MWE. To programy: Filmax Cafe, TVC Reality, Comedy Channel Extra, Pixel TV, Music 80s, Music 90s, Music 00s, Music Hits, Music Live HD czy Music Club. Włączenie części z nich potwierdził już Orange.

Dziurę po MTV chcą też zasypać kanały Music Box: Hits, Dance, Sexy, które także trafiają do ofert operatorów.

Play zapowiedział np. włączenie innych programów. To Filmax, Junior Channel, Szlagier TV, TVC Super, Polsat Film 2, Polsat Reality czy Polsat X.

Nowe kanały włącza też Vectra (AMC, Mixtape, Polsat Viasat Explore oraz Crime+Investigation Polsat) oraz Multimedia (FX Comedy, National Geographic Wild, Viasat True Crime, CBeebies, History i History 2).

Żadnych nowości nie ogłosiły dotąd platformy satelitarne Polsat Box i Canal+.

Duże zmiany także w telewizji naziemnej

Koniec 2025 roku to także duże zmiany w telewizji naziemnej. 29 grudnia z ósmego multipleksu (MUX-8) zostaną usunięte dwa kanały: Metro oraz Zoom TV. Od tego momentu będą one dostępne tylko w sieciach kablowych, IPTV, streamingu i platformach satelitarnych.

W styczniu ma też być zmieniony standard nadawania MUX-8 na DVB-T2/HEVC. Wtedy telewidzowie będą musieli wtedy zaprogramować listę kanałów na nowo.

''Wydarzenia'': Rekord na aukcji w Polsce. Rzeźba za kilka milionów złotych Polsat News Polsat News