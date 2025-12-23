Jak przetrwać świąteczny maraton i nie zwariować w grudniu?

Święta potrafią zamienić grudzień w maraton nerwów, a największy stres pojawia się, kiedy próbujemy zrobić wszystko naraz. Zamiast ścigać się z czasem, warto się do tego dobrze przygotować zawczasu, a w trakcie nie zapomnieć o swoich potrzebach.

Spis treści: Lista zadań do zrobienia wcale nie jest przereklamowana Zakupy, prezenty, czyli planowanie wydatków na święta Nie zapomnij zadbać o siebie w tym czasie

Lista zadań do zrobienia wcale nie jest przereklamowana

W grudniu mózg pracuje na pełnych obrotach: prezenty, sprzątanie, zakupy, gotowanie, a do tego codzienność - praca, siłownia, rodzina. Nic więc dziwnego, że czasem łatwo o przeciążenie. Dobrym sposobem, aby odzyskać poczucie kontroli, jest stworzenie listy "to do".

Jeszcze zanim przystąpimy do działania, warto spisać sobie wszystkie punkty, które chcemy wykonać, nawet te najprostsze - aby mieć wszystko pod kontrolą i nie musieć się później zastanawiać: "A na pewno to zrobiłem?". Wszystkie czynności dobrze posortować malejąco według pilności ich wykonania - dzięki temu będziemy widzieć, którym z nich musimy zarezerwować więcej czasu. Następnie trzeba ustalić konkretne, ale realne deadline'y, a w przypadku niezwykle istotnych spraw warto odjąć jeszcze parę dni dla pewności, że żadna losowa sytuacja nie pokrzyżowała planów. Pamiętaj, aby zostawić trochę miejsca na nagłe, nieplanowane sprawy, które zawsze mogą niespodziewanie wyskoczyć.

Zalety listy "to do":

nie musisz o wszystkim pamiętać i trzymać w głowie,

od razu widzisz priorytety,

wiesz, ile czasu zajmie wykonanie danego zadania,

odhaczanie kolejnych punktów daje poczucie postępu.

Pisanie takich list na kartce jest uciążliwe i niepraktyczne - nie da się łatwo zmieniać kolejności i zachować przy tym uporządkowany wygląd. Z pomocą przychodzą aplikacje na telefon lub stary dobry Excel. Możemy w nim stworzyć tabelkę, a później dowolnie dodawać lub zmieniać poszczególne wiersze, aby się w tym nie pogubić.

Jeśli czujesz się rozbity i nie wiesz, od czego zacząć swoją listę, tutaj parę przykładów:

Prezenty - kupno i zapakowanie. Zakupy spożywcze z listą. Ustalenie, kto co robi na Wigilię. Posprzątanie kluczowych pomieszczeń. Przygotowanie jedzenia, które można zrobić wcześniej (bigos, pierogi, ciasto).

Zakupy, prezenty, czyli planowanie wydatków na święta

Kupowanie prezentów bywa stresujące z wielu powodów: chcemy sprawić idealny upominek ważnej dla nas osobie i obawiamy się, że nie trafimy w jej gusta lub że nie stać nas na prezent, o którym marzy.

Jak nie stresować się kupowaniem prezentów? Przede wszystkim - ustal budżet, który możesz przeznaczyć na zakup niespodzianek. Przemyśl, czy chcesz wydać na nie wszystkie środki, jakie zostaną ci po opłaceniu comiesięcznych rachunków, a może masz już ustaloną kwotę przygotowaną jeszcze z poprzednich miesięcy? Warto mieć jasny i realny cel, aby zmieścić w nim wszystkie prezenty.

Kiedy już masz ustalony budżet, zorganizuj listę prezentów, które chcesz kupić. Wiedząc, ile pieniędzy możesz na to przeznaczyć, łatwiej ci będzie podjąć decyzję co do wyboru upominku. Dobrym sposobem jest zamówienie wszystkich niespodzianek online, szczególnie jeśli wysyłka będzie darmowa lub łączona - unikniesz wydawania pieniędzy bez sensu w galeriach handlowych, a przy okazji zaoszczędzisz, bo w sklepach online często jest taniej.

Nie zapomnij zadbać o siebie w tym czasie

Jeśli nie będziesz się wysypiać, nie zjesz na spokojnie zbilansowanych posiłków czy nie poświęcisz ani chwili na przyjrzenie się swoim myślom, choćby tuż przed snem, nie możesz oczekiwać, że będziesz działać na pełnych obrotach. Potrzebujesz paliwa, które da ci energię do działania. Codziennie spróbuj znaleźć czas dla siebie - gorąca kąpiel, czytanie książki czy ulubiony film sprawią, że poczujesz się lepiej. Na rynku aplikacji na smartfony jest mnóstwo propozycji mindfulness, które pomagają zacząć z medytacją, śledzą oddech i uspokajają.

Niska jakość snu często wiąże się z wyższym poziomem stresu. Dlatego na noc zasuń rolety i wyłącz powiadomienia w telefonie, aby zapewnić sobie maksymalny komfort odpoczynku.

Święta nie muszą być perfekcyjnie zorganizowane - liczy się czas spędzony wspólnie, a nie każde pomieszczenie wypucowane na błysk i umyte okna. Jeśli nie czujesz, że coś musi być wykonane, a są inne rzeczy to zrobienia, może opuść i skup się na ważniejszych sprawach.

