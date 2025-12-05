Zastanawiasz się, co kupić graczowi pod choinkę, ale na myśl o setkach gadżetów i akcesoriów dostajesz zawrotów głowy? Nadciągamy z pomocą!

W gry gra więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej. Kupno prezentu graczowi nie powinno przysparzać problemów, więc znajdziesz tu wskazówki oraz propozycje, dzięki którym sprawisz mu wspaniałą niespodziankę. Pamiętaj, aby kierować się indywidualnymi preferencjami obdarowanego.

Spis treści: Gry - również te niekoniecznie wideo Klocki Lego Dodatki do stanowiska komputerowego Coś do czytania Smaczki dla kolekcjonerów

Gry - również te niekoniecznie wideo

Nowa gra wideo to zawsze dobry prezent, jeśli znasz upodobania gracza. Jest tak wiele gatunków, że czasem ciężko trafić w gusta. Najlepszym wyjściem jest zapytanie wprost o konkretny wymarzony tytuł, ale wtedy niespodzianka traci efekt. Jeśli na swoim profilu na Steamie ma widoczną listę życzeń, możesz pomagać sobie właśnie nią bez konsultacji.

Dobrym pomysłem jest także odciągnięcie gracza sprzed ekranu, wręczając mu równie wciągającą grę planszową. Na rynku jest bardzo dużo różnych rodzajów planszówek, więc możesz poszaleć.

A może coś retro? W internecie można upolować fajne mini-konsole z klasycznymi grami, takimi jak Tetris. Często nie mają nawet kolorowej grafiki, co tylko dodaje nostalgii i przyciąga wspomnienia. Może uda wam się pobić rekord w tę grę?

Równie ciekawą i uroczą opcją jest Tamagotchi. To malutkie urządzenie w kształcie jajka z ekranem, w którym żyje twoje zwierzątko. Musisz o nie dbać, a dzięki temu, że mieści się do kieszeni, może ci towarzyszyć każdego dnia. To prezent świetny również dla młodszych graczy.

Klocki Lego

To niekoniecznie gra, jednak Lego zdecydowanie zasługuje na znalezienie się na tej liście. Od jakiegoś czasu można trafić na masę wzorów do budowania. Nie muszą być ogromne i masywne - dla osób wolących prostsze w budowie konstrukcje są m.in. kwiaty lub małe figurki.

Klocki Lego są fajnym pomysłem na prezent dla gracza Geekweek - import

Dodatki do stanowiska komputerowego

Każdy gracz PC-ta potrzebuje komfortowych warunków do grania. Jednym z niezbędnych elementów wygodnej gry jest podnóżek, zwłaszcza regulowany, który pomoże usiąść w poprawnej pozycji i zapobiegnie bólom pleców przez długą grę.

Oczy, zaraz po plecach, męczą się najszybciej podczas grania w gry. Warto o nie zadbać, używając specjalnych okularów, które blokują niebieskie światło, szczególnie podczas późnych sesji w nocy. Można je używać, nawet jeśli nie ma się wady wzroku - a może zwłaszcza wtedy, żeby nie popsuć sobie oczu.

Na rynku istnieje coś takiego, jak żel czyszczący do klawiatury - to lepka substancja, którą "wylewa się" pomiędzy klawisze, zbierając w ten sposób kurz i zanieczyszczenia, a później wystarczy ją odkleić, aby zapanował porządek. Jest wielokrotnego użytku, więc powinna starczyć na długo.

Jeśli masz większy budżet, porządny fotel ergonomiczny do biurka, który można dopasować do siebie, jest prawdziwym skarbem dla gracza.

Coś do czytania

Wiele popularnych gier ma różne książkowe odpowiedniki. Nie mówię tu o całych fabularnych powieściach, jak to jest w przypadku Wiedźmina, ale o kolorowych artbookach, komiksach i ciekawych pozycjach kolekcjonerskich.

Możesz również rozejrzeć się za encyklopedią ulubionej gry osoby, której chcesz podarować prezent. Te popularne tytuły często mają różne poradniki w wersji fizycznej.

Smaczki dla kolekcjonerów

A jeśli mowa o kolekcjonerach, szalenie popularne są figurki Funko Pop! W całym wachlarzu opcji możesz znaleźć niemal każdą postać z największych gier, nie tylko współczesnych - również z filmów i książek. Wybór jest ogromny.

Ostatnio na popularności zyskały również inne zabawki. Labubu to małe, niezbyt urocze maskotki w formie breloka, o których mówił cały świat. Są gratką dla kolekcjonerów.

Dobrze dobrany prezent z pewnością wywoła uśmiech na twarzy i sprawi wiele radości. Niezależnie czy wybierzesz coś praktycznego, czy typowo "dla frajdy" - możliwości jest cała masa i wcale nie musi kosztować fortunę.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press