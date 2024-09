Tamagotchi jest połączeniem japońskich słów tamago (jajko) oraz uotchi (zegarek). To kultowa zabawka, którą niegdyś pragnęło zapewne niemal każde dziecko. Dziś nie jest to już tak popularny gadżet, jak to było przed laty. Mimo to firma Bandai, która ma prawa do marki, zdecydowała się na wprowadzenie do oferty odświeżonej edycji.

Nowe Tamagotchi w skorupce z prawdziwego jajka

Zabawka Tamagotchi ma kształt jajka od dawna, ale była wykonana z tworzywa sztucznego. Producent postanowił jednak spróbować czegoś nowego oraz bardziej spektakularnego. Tak zrodził się pomysł na wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku.

Reklama

Nowa edycja Tamagotchi została umieszczona w obudowie, którą wykonano ze skorupek z prawdziwych jajek pochodzących z odzysku. Ma ona jasnobrązowy odcień i wygląda to z pewnością ciekawie. Bandai zdecydowało się także na użycie papieru z recyklingu. Producent chwali się, że gadżet wpisuje się w obecną wizję marki, którą jest "promowanie bardziej ekologicznej przyszłości". Patrząc się na wykorzystane rozwiązania trudno się z tym nie zgodzić.

Zdjęcie Original Tamagotchi Celebration. / bandai namco / materiały prasowe

Nowa edycja popularnej zabawki została nazwana Original Tamagotchi Celebration i jest dostępna do kupienia wyłącznie w jednym sklepie. Jest nim Amazon, gdzie gadżet można nabyć za około 30 dolarów (ok. 115 zł).

Zabawka Tamagotchi nadal żywa

Choć prawdziwy boom na Tamagotchi przypadł na lata 90. ubiegłego wieku i zabawka nie cieszy się już tak dużą popularnością, którą miała kilkadziesiąt lat temu, tak nadal jest żywa. Co jakiś czas do sprzedaży trafiają jej nowe wersje, które pozwalają na opiekowanie się wirtualnym zwierzakiem. Trzeba go "karmić, bawić się czy sprzątać po nim".

Oczywiście przez lata gadżet ewoluował, gdzie producent decydował się na implementację nowych rozwiązań. Dla przykładu w Tamagotchi Uni z 2023 r. zdecydowano się na umieszczenie modułu Wi-Fi. Zapewnia on łączność bezprzewodową z Tamaverse, czyli wirtualnym placem zabaw, gdzie można nawiązywać kontakt z innymi użytkownikami gadżetu. W ten sposób Bandai zapewniło obsługę aspektu społecznościowego.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.