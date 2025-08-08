W skrócie Odkrycie zębów sprzed 300 tysięcy lat w Chinach ukazuje unikalną mozaikę cech Homo sapiens i Homo erectus.

Badania sugerują, że pierwotni ludzie krzyżowali się międzygatunkowo nie tylko z neandertalczykami, ale również z Homo erectus.

Analiza skamieniałości wskazuje na niejednolitą i złożoną ewolucję człowieka, która przebiegała w różnym tempie w różnych częściach świata.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zęby sprzed 300 tysięcy lat odkryte w Chinach. Nosił je tajemniczy przodek

Nierzadko zdarza się, że kości starożytnych ludzi sprzed dziesiątek lub setek tysięcy lat wykazują cechy wielu gatunków. Tak było choćby w przypadku dziecka-hybrydy z jaskini Skhul, którego czaszka miała elementy typowe zarówno dla człowieka rozumnego, jak i neandertalskiego. Przedstawiciele naszego gatunku Homo sapiens (człowiek rozumny) krzyżowali się jednak nie tylko z Homo neanderthalensis (człowiek neandertalski - neandertalczyk), ale również z Homo erectus (człowiek wyprostowany, pitekantrop). Wszystkie te gatunki należą do rodzaju Homo (człowiek) i są ze sobą blisko spokrewnione.

O tej niezwykłej krzyżówce świadczą zęby sprzed 300 tysięcy lat, które odkryto w Chinach na stanowisku Hualongdong w prowincji Anhui. Hualongdong to wymarła praludzka społeczność, która żyła w Chinach ok. 300 tys. lat temu, w epoce środkowego plejstocenu. Ich jaskinię odkryto w 2004/2005 roku, a następnie zbadano pierwsze zęby i fragmenty czaszki. Niektóre wskazywały na cechy Homo erectus, a w przypadku innych trudno było określić dokładnie przynależność gatunkową. Analizie poddano tymczasem kolejne skamieniałości.

Zespół naukowców z Chin i Hiszpanii przeprowadził badania niemal kompletnej czaszki z 14 zębami, a także pojedynczych zębów, fragmentów kości udowej i innych fragmentów szczątków. "Poprzez analizę porównawczą 21 elementów zębowych badacze zidentyfikowali wzór morfologiczny, który łączy cechy archaiczne - takie jak solidne korzenie zębowe typowe dla środkowego plejstocenu - z bardziej nowoczesnymi cechami, takimi jak zredukowany trzeci trzonowiec występujący powszechnie u Homo sapiens i innych hominidów z późnego plejstocenu" - czytamy w oświadczeniu hiszpańskiego instytutu badawczego Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).

Homo sapiens krzyżował się z Homo erectus. Niespotykana mozaika cech archaicznych i nowoczesnych

Cechy, na które zwrócili uwagę badacze z CENIEH, są odmienne od tych, które spotyka się u neandertalczyków. Wskazują one natomiast na krzyżowanie się Homo sapiens z Homo erectus. "Wiele scenariuszy może potencjalnie wyjaśnić tę różnorodność [w ewolucji hominidów w późnym środkowym plejstocenie] i wymagają one dalszej eksploracji. Morfologia szczególna dla Hualongdong może być wynikiem dryfu genetycznego lub przepływu genów z bardziej archaicznej formy, takiej jak Homo erectus" - wyjaśniają autorzy badania.

Rozwiń

Naukowcy mają też alternatywną hipotezę. Piszą oni w abstrakcie badania, że "próbka mogła należeć do populacji hominidów blisko spokrewnionej z kladem Homo sapiens i różniącej się od H. erectus, neandertalczyków i denisowian". Może to oznaczać wspólnego przodka, którego bezpośrednia linia już wygasła.

Jak wyjaśnia współautorka badania, María Martinón-Torres, "jest to mozaika cech pierwotnych i wtórnych nigdy dotąd nie spotykana - to prawie jak gdyby ewolucyjny zegar tykał z różną szybkością w różnych częściach ciała. To odkrycie w Hualongdong przypomina nam, że ewolucja człowieka nie była ani linearna, ani zuniformizowana, oraz że Azja była miejscem wielu eksperymentów ewolucyjnych z unikalnymi wynikami anatomicznymi".

Źródło: Wu X, Martinón-Torres M, Xing S, Pei S, Cai Y, Tong H, Bermúdez de Castro JM, Liu W. The hominin teeth from the late Middle Pleistocene Hualongdong site, China. Journal of Human Evolution (2025). doi: 10.1016/j.jhevol.2025.103727

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News