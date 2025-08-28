Samsung nie zwalnia i po lipcowej konferencji Unpacked, gdzie zaprezentowano nowe składane smartfony Z Fold 7 oraz Z Flip 7 i smartwatche Galaxy Watch 8, firma szykuje się do kolejnego wydarzenia. To wrześniowa premiera nowych produktów, która odbędzie się już za kilka dni.

Wrześniowa konferencja Samsung Galaxy Event

Samsung przekazał na łamach mediów społecznościowych, że już 4 września odbędzie się jego kolejna konferencja poświęcona urządzeniom mobilnym. Wydarzenie Galaxy Event będzie można oglądać na żywo. Start przewidziano na godzinę 11:30 czasu w Polsce. Poniżej wideo z zaproszenia.

Na tym nie koniec, bo już dzień później Samsung zaplanował specjalną konferencję dla mediów, która odbędzie się w trakcie berlińskich targów IFA 2025. Wydarzenie ma miejsce 5 września, a więc pierwszego dnia największej imprezy poświęconej elektronice w Europie, która co roku odbywa się w stolicy Niemiec.

Smartfon Samsung Galaxy S25 FE i tablety Tab S11

Koreańczycy oczywiście nie potwierdzili, jakie dokładnie produkty zamierzają zaprezentować podczas wrześniowej konferencji Galaxy Event. Jednak w aplikacji zakupowej firmy można znaleźć informacje o nowych tabletach, na które przy okazji będzie można uzyskać na start bonus o wartości 50 dolarów.

Mowa oczywiście o tabletach z serii Samsung Galaxy Tab S11, czyli modelach dla bardziej wymagających użytkowników. Flagowym urządzeniem będzie wersja Ultra z mocnymi podzespołami, konkretnym ekranem i dużą baterią.

Spodziewamy się także, że firma pochwali się smartfonem Samsung Galaxy S25 FE, czyli najtańszym przedstawicielem serii S25, która liczy już cztery modele. Wkrótce dołączy do nich piąty. Telefon ma zaoferować różne usprawnienia względem modelu S24 FE. Są to m.in. większa bateria z szybszym ładowaniem czy udoskonalona kamera do selfie. Ceny mają zaczynać się od 650 dolarów (w Stanach Zjednoczonych). W Polsce powinny to być kwoty przekraczające 3 tys. złotych.

Telefon zadebiutuje nieco szybciej niż w rok po poprzedniku, co producent sygnalizował już wcześniej. Smartfon ma 6,7-calowy ekran AMOLED-odowy Full HD+, procesor Exynos 2400 czy potrójny aparat fotograficzny z 50-megapikselowym sensorem dla głównego obiektywu.

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News