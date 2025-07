Samsung Galaxy Watch 8 oficjalnie. Znamy polskie ceny smartwatchy.

Letnia konferencja Unpacked przyniosła nam premierę smartfonów Galaxy Z Fold 7 oraz Z Flip 7 i 7 FE. Na tym nie koniec, bo Koreańczycy zaprezentowali także nowe smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 8 i odświeżono model Ultra z zeszłego roku. Ile kosztują nowe zegarki i co oferują?

Powyższe kwoty (z wyjątkiem modelu Ultra) obejmują wersje z łącznością Bluetooth. Za wersje z modemami 4G/LTE trzeba dopłacić 200/250 złotych więcej, co warto mieć na uwadze. W ramach oferty na start producent oferuje możliwość zakupu zegarków w opcji z LTE w cenie modeli z Bluetooth. Ponadto w przypadku zamówień złożonych do 13 lipca dodawane będą słuchawki Buds 3 Pro, ale w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.

Samsung Galaxy Watch 8 to podstawowa wersja nowych smartwatchy. Do wyboru są warianty z kopertami 40 i 44 mm, które różnią się rozmiarami ekranów (1,34" oraz 1,47"). Są to wyświetlacze Super AMOLED-owe, które cechują się dużą jasnością sięgającą 3000 nitów. Za obliczenia odpowiada tu autorski czip Exynos W1000 z 2 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca.