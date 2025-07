AI zbadała "arcydzieło ewolucji", przełom w kilka godzin. Zmieni oblicze medycyny?

Naukowcy połączyli siły ze sztuczną inteligencją, by przeanalizować jady m.in. węży i pająków. Po co? Eksperci zauważyli bowiem, że jad jako "arcydzieło ewolucji" ma potężny "potencjał przeciwdrobnoustrojowy". W ten sposób w przełomowym badaniu AI pomogła odkryć nowe potencjalne antybiotyki do walki z opornymi bakteriami.