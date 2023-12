Naukowcy odkryli pierwsze nowe antybiotyki od ponad 60 lat

Naukowcy od wielu lat powtarzają, że mamy coraz poważniejszy problem z niedoborem antybiotyków skutecznych w walce z dobrze znanymi bakteriami. Bakterii opornych na antybiotyki przybywa bowiem w takim tempie, że nie jesteśmy w stanie nadążyć z nowymi lekami. To zjawisko występujące naturalnie, ale nieodpowiedzialnym zachowaniem mocno mu pomagamy i w efekcie z powodu chorób, które wydawały się pozostawać pod kontrolą, każdego roku umiera ponad milion osób. Nic więc dziwnego, że nowe odkrycie badaczy Massachusetts Institute of Technology (MIT), budzi ogromne zainteresowanie - naukowcy poinformowali, że z pomocą sztucznej inteligencji zidentyfikowali pierwsze nowe antybiotyki od 60 lat.

Pierwsze nowe antybiotyki od 60 lat

Ba, modele głębokiego uczenia nie tylko zidentyfikowały ten nowy związek, który może pokonać lekooporną bakterię, ale także rzuciły nowe światło na informacje wykorzystywane przez model sztucznej inteligencji do przewidywania określonych cząsteczek, które mogłyby stanowić dobre antybiotyki. Naukowcy wykazali, że ten nowo zidentyfikowany związek wykazuje zdolność eliminowania opornego na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA) w warunkach laboratoryjnych i dwóch mysich modelach zakażenia. Co ważne, wykazuje też niską toksyczność wobec komórek ludzkich, co czyni go obiecującym kandydatem do opracowania leku.