Przezskórna wymiana zastawki aortalnej TAVI jest metodą bezinwazyjnego leczenia stenozy aortalnej. Zabiegowi poddawani są pacjenci, dla których leczenie kardiochirurgiczne jest zbyt niebezpieczne. Jednak ograniczenie stanowi to, że podczas zabiegu konieczne jest podanie dużej ilości kontrastu. Nie tylko podczas przygotowywania pacjenta do zabiegu, ale również w trakcie. Co z kolei stanowi zagrożenie dla pacjentów z niewydolnością nerek.

Opierając się na nielicznych danych z literatury, przygotowaliśmy pacjenta do zabiegu z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej bez kontrastu w zakresie serca i głównych naczyń oraz echokardiografii z obrazowaniem 3D. W trakcie zabiegu dla właściwego ułożenia zastawki umieściliśmy w zatokach wieńcowych cewniki diagnostyczne oraz kierowaliśmy się echokardiografią przezprzełykową. Wyjaśnia dr Łukasz Pyka z III Katedry i Kliniki Kardiologii SUM.

Pionierski w skali kraju zabieg

Według informacji podanych przez SUM zabieg przebiegł bez komplikacji. Przeprowadzony został przez zespół kardiologów i kardiochirurgów, w skład którego weszli dr Łukasz Pyka, dr Krzysztof Wilczek, dr Anna Kwiecień, dr Tomasz Niklewski z III Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM pod kierownictwem prof. Mariusza Gąsiora oraz z Kliniki Kardiochirurgii pod kierownictwem doc. Tomasza Hrapkowicza.

Na ten moment Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu chce kontynuować program leczenia i rozwijać tę metodę. W szczególności ze względu na to, że bardzo wysoki odsetek obywateli naszego kraju cierpi z powodu niewydolności nerek, jednocześnie wymagając leczenia ciężkiej stenozy aortalnej.

Stenoza aortalna charakteryzuje się zwężeniem zastawki aortalnej, czyli zimniejsza się powierzchnia ujścia aortalnego. Co za tym idzie, przepływ krwi z lewej komory do aorty jest znacznie utrudniony.