Skyfall to nowy pomysł misji na Marsa. W głównej roli sześć helikopterów.

Helikopter Ingenuity odniósł wielki sukces. Była to pierwsza tego typu maszyna latająca na obcej planecie. NASA już teraz rozważa wysłanie na Marsa jeszcze większego drona. Tymczasem przygotowano ciekawy koncept misji na Czerwoną Planetę. Projekt nazywa się Skyfall i jest z pewnością niecodziennym pomysłem, ale czy doczeka się realizacji?

Misja Skyfall zakłada wysłanie na Marsa sześciu helikopterów

Skyfall to koncept misji, który został opracowany przez specjalistów z amerykańskiej firmy obronnej AeroVironment, Inc. (AV) oraz Jet Propulsion Laboratory (JPL) należącego do NASA. Pomysł jest bardzo ciekawy i jego twórcy zapewniają, że tego typu przedsięwzięcie pozwoliłoby na jednoczesne prowadzenie badań na Marsie w większym zakresie.

W ramach misji Skyfall na Marsa miałby zostać wysłany specjalny lądownik stanowiący bazę startową dla sześciu dronów, które wzniosłyby się w rzadkie powietrze Czerwonej Planety jeszcze przed dotknięciem powierzchni. Wykorzystanie kilku helikopterów znacząco zwiększyłoby zasięg prowadzonych badań.

Skyfall oferuje rewolucyjne, nowe podejście do eksploracji Marsa, szybsze i tańsze niż wszystko, co było wcześniej. Dzięki sześciu helikopterom Skyfall oferuje niedrogie rozwiązanie, które zwielokrotnia zasięg, ilość danych, które moglibyśmy zebrać, i zakres badań naukowych, które moglibyśmy przeprowadzić – dzięki czemu pierwsze ślady ludzkiej obecności na Marsie będą znacznie bliżej

Drony miałyby zostać wyposażone w wyspecjalizowane instrumenty, co pozwoliłoby na szukanie lodu na Marsie czy też potencjalnego miejsca lądowania dla misji załogowej z astronautami. Czy jednak takie przedsięwzięcie zostanie zrealizowane?

Misja Skyfall na Marsa może nie dojść do skutku

Skyfall to pomysł na jedną z przyszłych misji na Marsa, a nie gotowy projekt. Twórcy pomysłu twierdzą, że mogliby przygotować go nawet do 2028 r. W ten sposób udałoby się zebrać liczne dane przed lądowaniem ludzi na Czerwonej Planecie, co mogłoby przyspieszyć lot astronautów.

Jednak do tego potrzeba funduszy, a tych NASA ma coraz mniej. Amerykańska agencja już musiała zrezygnować z własnego planu związanego z dostarczeniem próbek z Marsa do badań na Ziemię i powierzyła to zadanie sektorowi prywatnemu. Budżet uległ skurczeniu i trudno powiedzieć, czy znajdą się pieniądze na Skyfall.

