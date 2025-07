Misja NASA ESCAPADE na Marsa z datą startu. Sondy polecą rakietą Blue Origin.

NASA już od dawna przygotowuje się do wysłania na Marsa dwóch nowych sond kosmicznych. Odbędzie się to w ramach misji o nazwie ESCAPADE, której start był planowany już wcześniej. Pierwotnie miało to nastąpić już jesienią 2024 r., ale wtedy amerykańska agencja zrezygnowała z planów. Teraz podano nowy termin.

Sondy NASA na Marsa polecą nową rakietą Blue Origin

NASA przekazała, że szykuje się do startu misji ESCAPADE i nastąpi to już za kilka tygodni. Plan zakłada, że dwie sondy kosmiczne zostaną wystrzelone jedną rakietą New Glenn. Jest to nowa konstrukcja Blue Origin, nad którą pracowano latami. Jej pierwszy i jedyny dotychczas lot testowy odbył się w styczniu.

Start planowany jest najwcześniej na 15 sierpnia 2025 r. Co ciekawe, rakieta New Glenn miała zostać użyta do wyniesienia misji ESCAPADE od początku, gdy zakładano lot w październiku 2024 r. Jednak we wrześniu NASA wycofała się z tego pomysłu i jako powód podano rosnące koszty z uwagi na opóźnienia ze strony Blue Origin.

Rakieta New Glenn ma wynieść sondy ESCAPADE ze stanowiska startowego na Florydzie. Mowa o Centrum Kosmicznym Johna F. Kennedy'ego, które należy do NASA.

New Glenn to wielka rakieta Blue Origin

Blue Origin pracowało nad rakietą New Glenn wiele lat. Jest to dwustopniowa konstrukcja z boosterem wielokrotnego użytku, który po starcie wraca na specjalne stanowisko. W trakcie styczniowego lotu nie udało się tego dokonać, ale do tego dąży firma Jeffa Bezosa.

New Glenn to ogromna rakieta wielokrotnego użytku firmy Blue Origin. Blue Origin materiały prasowe

Cała rakieta New Glenn ma aż 98 metrów wysokości. Booster ma siedem silników BE-4. Natomiast w drugim stopniu Blue Origin umieściło dwa silniki BE-3U. Konstrukcja ma być w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o masie do 45 ton. W przypadku dalszych misji jest to 13 ton.

To będzie ekscytująca misja dla New Glenn i eksploracji Marsa. ESCAPADE to nie tylko pierwsza międzyplanetarna misja New Glenn, ale także pierwsza orbitalna misja naukowa z udziałem wielu statków kosmicznych, której celem jest badanie marsjańskiej magnetosfery. Mamy nadzieję, że po raz pierwszy wylądujemy i odzyskamy nasz wzmacniacz. Marsie, nadlatujemy. Dziękujemy NASA za wspólną podróż w kosmos

Misja ESCAPADE pozwoli NASA lepiej zbadać Marsa

W ramach misji ESCAPADE na orbitę okołomarsjańską trafią dwie bliźniacze sondy, które zostały zbudowane dla NASA przez firmę Rocket Lab. Projektem zarządza Laboratorium Nauk Kosmicznych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Misja będzie analizować, w jaki sposób pole magnetyczne Marsa kieruje przepływem cząstek wokół planety, jak energia i pęd są transportowane z wiatru słonecznego przez magnetosferę oraz jakie procesy kontrolują przepływ energii i materii do i z atmosfery Marsa

Pozwoli to na lepsze poznanie Marsa, a dokładniej wpływu pogody kosmicznej na planetę oraz zmiany jej magnetosfery w czasie.

"Wydarzenia": Sławosz już na Ziemi. Polski astronauta opuścił kapsułę Dragon Polsat News Polsat News