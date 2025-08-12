PKP Intercity notuje rekordowy lipiec. Polacy wybrali w wakacje pociągi.

Kolej w Polsce ma się coraz lepiej i podkreślają to także liczne inwestycje. PKP Intercity niedawno podsumowało pierwszą połowę 2025 r., gdzie uzyskało historyczny wynik w postaci ponad 40 mln przewiezionych pasażerów. Jak było w lipcu? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił prezes spółki Janusz Malinowski.

Polacy wybrali w wakacje pociągi PKP Intercity

Prezes PKP Intercity udostępnił post z podsumowaniem lipca. Zeszły miesiąc okazał się dla przewoźnika fenomenalny. Pociągi spółki zostały wybrane przez aż 8,7 mln pasażerów. To wzrost o blisko 10 proc. względem lipca 2024 r. oraz o 23,4 proc. lepszy wynik w porównaniu do adekwatnego okresu sprzed dwóch lat.

Od początku roku do końca lipca PKP Intercity przewiozło już ponad 49 mln pasażerów, o czym również wspomniał Janusz Malinowski. Natomiast praca eksploatacyjna, co przekłada się na ofertę dla podróżnych, względem 2024 r. jest większa o 12,5 proc.

Pociągi przewoźnika wróciły do miast, gdzie wcześniej nie kursowały. Ponadto zwiększono liczbę połączeń, a w związku z zapotrzebowaniem klientów podejmuje się rozsądne decyzje. W tym związane z wypuszczaniem dodatkowych składów czy wydłużeniem istniejących o dodatkowe wagony.

PKP Intercity idzie po rekord w całym 2025 roku

PKP Intercity jakiś czas temu prognozowało, że do końca 2025 r. przewiezie blisko 80 mln pasażerów. Biorąc pod uwagę wynik za pierwsze półrocze (ponad 40 mln podróżnych) można spekulować, że bariera ta zostanie przekroczona. Nie można nawet wykluczyć zbliżenia się do granicy 90 mln osób.

Spółka rośnie jak na drożdżach, ale chcąc kontynuować trendy musi stawiać na inwestycje. Obecnie odbierane są nowe lokomotywy oraz zmodernizowane wagony. Plany na najbliższe lata są większe. Przewoźnik kupi co najmniej 300 nowych wagonów i będą to także piętrusy. Za jakiś czas zostanie też ogłoszony przetarg na pociągi KDP, które pojadą nawet z prędkością 300 km/h.

PKP Intercity prognozuje, że do 2030 r. rocznie będzie przewoziło nawet 110 mln pasażerów. Warto dodać, że jest to założenie pesymistyczne i w rzeczywistości liczba ta może być większa.

