PKP Intercity z nowym rekordem. Ponad 40 mln pasażerów

PKP Intercity notuje coraz lepsze wyniki. Spółka podsumowała pierwsze półrocze 2025 r. i z pewnością ma powody do zadowolenia. Padł nowy rekord, który jest najlepszym wynikiem w całej historii firmy .

PKP Intercity w pierwszej połowie 2025 r. odnotowało historyczny rekord. Z usług przewoźnika od początku stycznia do końca czerwca skorzystało aż 40,4 mln pasażerów! To o 9 proc. lepszy wynik w porównaniu do adekwatnego okresu sprzed roku. Natomiast w zestawieniu z pierwszym półroczem 2023 r. widać poprawę o 31 proc.