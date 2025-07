Nowe wagony od PKP Intercity. Jest w nich jakby luksusowo

PKP Intercity oficjalnie zaprezentowało zmodernizowane wagony bezprzedziałowe 152A, które odebrano od firmy PESA Mińsk Mazowiecki. Pojazdy są przystosowane do jazdy z prędkością 200 km/h i wewnątrz oferują różne udogodnienia dla podróżnych. PKP Intercity w nowych wagonach zapewniło dostęp do Wi-Fi czy gniazdka USB C.