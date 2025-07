Pociągi w Polsce pojadą z prędkością 350 km/h. Kto o tym zdecydował?

Pociągi w Polsce po 2030 r. mają jeździć z prędkością nawet 350 km/h. Jest to jedno z założeń Kolei Dużych Prędkości, ale kto podjął taką decyzję, skoro wcześniej mówiono o 250 km/h? Odpowiedź na to pytanie ujawnia nam interpelacja wysłana przez jednego z posłów do Ministerstwa Infrastruktury.