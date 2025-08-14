GPT-5 jest potężny, ale ograniczony. A miał być bez limitu

GPT-5 był długo wyczekiwanym modelem sztucznej inteligencji, który miał zbliżyć OpenAI do osiągnięcia silnej sztucznej inteligencji (AGI). I choć jest to produkt przełomowy - najmądrzejszy, najzdolniejszy i najbardziej odpowiedzialny z całego portfolio tego producenta - to jednak trochę mu brakuje do tego "świętego Graala". Wydawca spodziewał się, że ta upragniona premiera przyciągnie użytkowników i tak też się stało. Serwery Microsoftu były jednak na to przygotowane i ChatGPT działa płynnie mimo szacowanych 700 milionów użytkowników dziennie. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z nowej wersji czatbota.

Wielu fanów technologii OpenAI pamięta obietnice sprzed kilku miesięcy. CEO firmy, Sam Altman, zapowiadał dostępność GPT-5 bez ograniczeń w ChatGPT, a blokowane miały być jedynie nadużycia (mogą to być np. złośliwe skrypty wysyłające masowo zapytania albo osoby o złych zamiarach proszące czatbota o poradę).

W rzeczywistości jednak liczba zapytań zarówno do podstawowej, jak i głębiej rozumującej wersji modelu została dość mocno ograniczona. Użytkownicy darmowej wersji ChatGPT mogli jedynie wysyłać 10 wiadomości na 5 godzin, po czym następowało przejście na słabszą wersję - GPT-5 mini. Ponadto wersja Free dopuszczała tylko jedną wiadomość dziennie w trybie GPT-5 Thinking. Nieco więcej swobody mieli natomiast płatni subskrybenci.

OpenAI wysłuchało skarg. Co zmienia nowa aktualizacja ChatGPT?

Jak na to zareagowało OpenAI? Firma przynajmniej częściowo poszła na rękę użytkownikom. Sam Altman ogłosił dzisiaj (13 sierpnia 2025) aktualizację ChatuGPT, która powinna zadowolić tych, którzy przez ostatni tydzień kręcili nosem. Jakie zmiany pojawią się w aktualizacji?

Limit wiadomości został podniesiony do 3000 wiadomości do GPT-5 Thinking na tydzień. To powinno zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających i rozgadanych fanów ChatuGPT. Po przekroczeniu limitu następuje przejście na wersję mini. Ujawniono też w końcu, że limit kontekstu dla tego "głębiej rozumującego" trybu wynosi 196 tys. tokenów (czyli ok. 147 tys. słów na zapytanie). Firma rozważa zmianę limitów w zależności od tego, ile w rzeczywistości będą wykorzystywać użytkownicy.

Sam Altman poinformował też, że ChatGPT pozwala wybierać między trybami "Auto", "Fast" i "Thinking" dla GPT-5. Tryb automatyczny ("Smart"), który jako pierwszy wprowadził Microsoft Copilot jeszcze przed premierą GPT-5, pozwala sztucznej inteligencji samodzielnie wybrać na podstawie treści promptu, czy udzielić szybkiej odpowiedzi, czy też bardziej dokładnej, ale wymagającej dłuższego zastanowienia. "Większość użytkowników chce Auto, ale dodatkowa kontrola będzie przydatna dla niektórych ludzi" - wyjaśnia CEO OpenAI.

Kolejna zmiana dotyczy modelu OpenAI GPT-4o, który na powrót stał się dostępny dla wszystkich płatnych subskrybentów ChatuGPT. W ustawieniach aplikacji będą oni mogli kliknąć opcję "Pokaż dodatkowe modele" i zamiast domyślnego GPT-5 skorzystać ze starszych lub alternatywnych modeli - GPT-4.1, o3, GPT-5 Thinking mini oraz GPT-4.5. Ten ostatni jest wyjątkowo zasobożerny i dostępny tylko dla subskrybentów ChatGPT Pro.

Rozwiń

To nie jedyne nowości. W ostatnich dniach, już po wprowadzeniu GPT-5, dla użytkowników ChatGPT stały się dostępne nowe łączniki, czyli oprogramowanie rozszerzające możliwości czatbota, poprzez które użytkownicy mogą dać mu kontrolowany dostęp do niektórych platform i usług, w których są zalogowani. Subskrybenci planu Pro mogą teraz połączyć ChatGPT z Microsoft Teams i GitHub, a subskrybenci Plus - z Box, Canva, Dropbox, HubSpot, Notion, Teams i SharePoint. Dzięki łącznikom można zadawać ChatowiGPT pytania dotyczące np. naszych plików w Dropbox, kodu programistycznego w GitHub albo wiadomości w Teams.

Co dalej z ChatGPT? OpenAI planuje rozwijać jego osobowość

Ostatnio znów wiele mówi się o osobowości sztucznej inteligencji, która niejako powraca po kilku latach z bezosobowymi, neutralnymi czatbotami opartymi na nowoczesnych, dużych modelach językowych. W bardziej personalne doświadczenie celują czołowi twórcy sztucznej inteligencji, tacy jak Google, Meta i Microsoft. A co szykuje OpenAI?

"Pracujemy nad aktualizacją osobowości GPT-5, tak aby dawała cieplejsze wrażenia niż aktualna osobowość, ale by nie była tak irytująca (dla większości użytkowników) jak GPT-4o" - zapowiada Sam Altman. Podkreśla on również, że w ciągu ostatnich dni dla firmy stało się jasne, że świat oczekuje większych możliwości personalizacji tej osobowości pod konkretnego użytkownika. Oznacza to, że ChatGPT stanie się bardziej "osobistym asystentem" uczącym się przyzwyczajeń i stylów pracy poszczególnych użytkowników, zamiast wszystkich traktować jednakowo.

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News