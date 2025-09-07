Globalne temperatury wciąż rosną i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zatrzymać. Cierpią przez to m.in. lodowce w Europie, które topnieją szybciej niż gdziekolwiek indziej na Ziemi.

Lodowiec w Szwajcarii topnieje w zastraszającym tempie

Stacja NBC News ostrzega, że europejskim lodowcom grozi niebezpieczeństwo. Jako przykład podano lodowiec Morteratsch położony na wysokości ponad 2 km nad poziomem morza w Szwajcarii, który stracił prawie 3 km od pierwszej obserwacji w 1881 roku.

Badacz Leo Hösli na początku tego roku wwiercił siedem palików w jaskinie lodowe u podnóża lodowca. Kiedy wrócił do nich na początku sierpnia, nie udało mu się zbliżyć na tyle, by wykonać pomiary - dopiero przy pomocy aparatu stwierdził, że został jedynie jeden palik. Przez gwałtowne letnie topnienie jaskinie stały się zbyt niestabilne, aby do nich wejść.

- Jest teraz po prostu za ciepło, aby lodowiec mógł istnieć - powiedział Hösli.

Dramatyczna sytuacja lodowców

Największe badanie na temat cofania się lodowców opublikowane w czasopiśmie Nature wykorzystało pomiary terenowe i dane satelitarne, aby wykazać, że lodowce w Alpach i Pirenejach utraciły około 40 proc. swojej masy od 2000 roku.

Pokazuje to, jak bardzo klimat wpływa na naszą planetę. Lodowce to najbardziej widoczne wskaźniki tych zmian, a Morteratsch, dzięki swojej dostępności, jest jeden z najlepiej zbadanych na świecie.

Dlaczego lodowce są tak ważne?

Pomimo że lodowce najszybciej topnieją w Europie, jest to problem globalny. Przez działalność człowieka Ziemia co roku bije rekordy temperatur, a lodowce nie są w stanie przetrwać tak, jak wcześniej. Kiedy topnieją, mogą powodować niebezpieczne osuwiska, które zagrażają nadmorskim miastom na całym świecie. Stanowią również źródło świeżej wodny pitnej i nawadniają pola uprawne, a jeśli znikną, społeczności zostaną odcięte od pożywienia.

Eksperci twierdzą, że jeśli nie podejmiemy odpowiednich kroków w celu przeciwdziałania topnienia lodowców, problem będzie się tylko pogłębiał. Na przykład jedna trzecia austriackich lodowców może wyparować do końca tej dekady.

- Nie ma możliwości uratowania lodowców bez ratowania klimatu - powiedziała Anrea Fisher, wicedyrektor Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Górskich Austriackiej Akademii Nauk.

