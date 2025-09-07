Wystarczy 5 minut dziennie. Tak wydłużysz sobie życie

Badanie opublikowane w czasopiśmie Circulation jest jednym z pierwszych, które analizuje korzyści płynące z aktywności fizycznej realizowanej w ramach codziennych czynności, a nie tylko z regularnych treningów. Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney, kierowani przez Emmanuela Stamatakisa, odkryli, że krótkie intensywne epizody wysiłku, nawet w trakcie sprzątania, przenoszenia zakupów czy pracy w ogrodzie, mogą znacząco obniżyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, które odpowiadają za śmierć około 18 mln ludzi rocznie.

Krótko, intensywnie i skutecznie

Choć standardowe zalecenia WHO mówią o 150 minutach umiarkowanej aktywności tygodniowo lub 75 minutach wysiłku o wysokiej intensywności, nowe badanie pokazuje, że już trzy minuty aktywności incydentalnej, czyli nieplanowanego ruchu podczas codziennych czynności, jak chodzenie po schodach, dojście na przystanek czy sprzątanie domu, mogą przynieść wymierne korzyści dla zdrowia serca i wydłużenia życia.

Aktywność wpleciona w codzienne życie

Do badania wykorzystano dane zebrane od prawie 24 tysięcy uczestników w wieku 62 lat, którzy nie uprawiali regularnie sportu. Każdy z uczestników przez siedem dni nosił na nadgarstku akcelerometr, co pozwoliło naukowcom dokładnie zmierzyć intensywność i czas aktywności fizycznej w codziennym życiu. Badacze wyróżnili trzy poziomy aktywności: intensywną, umiarkowaną i lekką.

Wyniki pokazały, że 5 minut dziennie aktywności intensywnej (nawet podzielonej na pięć minutowych bloków!) i 25 minut umiarkowanej aktywności mogą znacząco zmniejszyć ryzyko zgonu, szczególnie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Największe korzyści obserwowano przy 14 minutach dziennie intensywnej lub 35-50 minutach umiarkowanej aktywności.

Badacze podkreślają, że kluczem jest wplecenie aktywności o wyższej intensywności do codziennych zadań, co może być bardziej realistyczne dla osób, które nie chcą lub nie mogą regularnie uprawiać sportu. Mówiąc krótko, nie trzeba spędzać długich godzin na siłowni, aby zadbać o zdrowie serca i wydłużyć życie - wystarczy kilka minut intensywnego ruchu każdego dnia, nawet w ramach zwykłych domowych obowiązków.

Nasze odkrycia pokazują, że możliwe są prostsze i bardziej dostępne sposoby obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez aktywność wykonywaną podczas normalnych codziennych czynności

