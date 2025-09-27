W miejscowości Borkowo w Kujawsko-Pomorskim trwa budowa gazociągu na odcinku Latkowo-Wrzosy. To właśnie tam dokonano niebywałego odkrycia pod ziemią. Natrafiono na średniowieczne cmentarzysko ze szczątkami ponad 20 osób, którego wstępne datowanie wskazuje na X w. n.e.

Średniowieczne cmentarzysko ze szczątkami 24 osób

Odkrycia dokonali w Borkowie archeolodzy z Pracowni Archeologicznej Alagierscy. Znalezione cmentarzysko poddanie ocenie naukowej i wspomniane datowanie na X w. n.e. jest ustaleniem na podstawie znalezionych w grobach przedmiotów. Są to m.in. kabłączki skroniowe oraz elementy uzbrojenia. Wśród nich znajdują się topór czy groty. Wskazuje to na pochówki wczesnośredniowieczne.

Średniowieczne cmentarzysko odkryte w Kujawsko-Pomorskim było miejscem pochówku 24 osób. Prawdopodobnie byli to mieszkańcy lub załoga pobliskiego grodu. Szczątki wskazują na rosłych mężczyzn, a więc mogli to być wojownicy. Sugerują to znalezione przedmioty powiązane z wyposażeniem do walki.

Ponadto w grobach znaleziono również paciorki wykonane z ciemnoniebieskiego szkła oraz karneolu. Ten drugi ma najbliższe źródła występowania w okolicy Kłodzka i w Szklarach. Dalsze są w Czechach oraz Rumunii.

Zakładając nawet najbliższe z tych miejsc, otrzymujemy ważną informację, która dotyczy drogi, jaką pokonał kamień, aby zostać ostatecznie złożonym do grobu właśnie w okolicy Borkowa

Odkrycie w Borkowie zostanie poddane dalszym analizom

Na razie naukowcy wstępnie oszacowali odkryte cmentarzysko i znalezione w nim przedmioty oraz szczątki zostaną poddane dalszej analizie. Jest pewien element, który wprawił naukowców w zakłopotanie. To brak typowego dla wczesnego średniowiecza ułożenia grobów.

Uczeni wierzą, że dalsze analizy, w tym z wykorzystaniem datowania radiowęglowego, pozwolą na dokładne oszacowanie wieku cmentarzyska. Dodatkowym problemem są zniszczenia grobowców, co jest efektem intensywnego wykorzystania rolniczego tych terenów. Ponadto badana jest tylko część obszaru, który dotyczy inwestycji wspomnianego gazociągu.

Dalsze badania będą prowadzone m.in. na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW w Warszawie. Samo grodzisko w Borkowie pamięta czasy sięgające dużo wcześniej. Naukowcy szacują, że powstało ono jeszcze w neolicie (5 tys. lat p.n.e.) i przetrwało do średniowiecza.

To nie pierwsze takie odkrycie na terenie prac gazociągu. W sierpniu natrafiono tam na pochówek czterech osób (prawdopodobnie rodziny) z czasów mezolitu, który datuje się na około 9 tys. lat.

